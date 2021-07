Pamela Prati piena di sdegno: “Vergognoso”…è incontenibile, cos’è successo

Pamela Prati sfoga la sua rabbia tramite un post su Instagram: la showgirl non riesce proprio a trattenersi, cos’è successo.

La stupenda Pamela Prati, si sa, ha un carattere passionale e deciso. La showgirl sarda non si è mai trattenuta dal dire ciò che pensa o dall’esternare il proprio disappunto. Come quando, armi e bagagli, uscì dalla porta rossa della casa del GF Vip 1 in diretta tv dopo un clamoroso sfogo contro la produzione del programma che l’aveva squalificata per comportamenti contrari al regolamento.

Prevedibile quindi che la celebre soubrette non abbia desistito dal mostrare tutto il suo sdegno verso ciò che sta accadendo nella sua terra natìa. In queste ore infatti, purtroppo, la Sardegna è vittima di una serie di roghi che la protezione civile e i vigili del fuoco stanno cercando di domare.

Colpita nel profondo da ciò che si sta verificando nella splendida isola, la Prati ha manifestato tutta la sua rabbia tramite il suo seguitissimo profilo Instagram.

Pamela Prati, parole al veleno via social: la showgirl senza freni, cos’è successo

Oltre mille persone evacuate e 20mila ettari di territorio distrutti dalle fiamme: è questo il tragico bilancio del dramma che ha colpito la regione sarda nelle ultime ore. Come se non bastasse, nella notte di ieri anche l’Is Morus Relais, villaggio che ospita Temptation Island, è stato avvolto dalle fiamme. Un incendio doloso su cui si indaga per identificare il colpevole.

Impossibile per tutti, tantomeno per Pamela, restare indifferenti a quanto sta accadendo. La bellissima showgirl ha infatti pubblicato su Instagram due foto delle fiamme che stanno bruciando in Sardegna e ha scritto: “Vergognoso!!! Sardegna mia, che ti hanno fatto. Maledetti”.

Frasi comprensibilmente cariche di rabbia contro chi ha causato un simile orrore.