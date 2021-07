Paola Turani ha mostrato la sua casa per le vacanze in Puglia: è davvero pazzesca, ma c’è un dettaglio che è davvero impossibile non notarlo!

È una delle influencer più amate ed apprezzate del mondo social, Paola Turani. Sarà per la sua immensa bellezza, ma anche per la sua spudorata semplicità e genuinità, fatto sta che il successo di cui vanta la bellissima fashion blogger è davvero smisurato. Soprattutto su Instagram. Dove, badate bene, conta un numero di followers pari a ben 1,8 milione. Insomma, delle cifre piuttosto considerevoli, non c’è che dire.

Inutile raccontarvi che, proprio sul suo canale social ufficiale, la splendida Turani è attivissima. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere ed interagire col suo pubblico. L’ha fatto, ad esempio, quando ha svelato di essere incinta per la prima volta. Ed ha raccontato ai suoi sostenitori il momento in cui ha scoperto di esserlo. E lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, iniziate le sue vacanze in Puglia, non ha perso occasione di poter mostrare la sua casa. Siete curiosi di vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Vi anticipiamo: è pazzesca. E tutti i suoi dettagli sono formidabili. Uno tra tanti, però, catturerà la vostra attenzione. Quale? Scopriamolo!

Avete visto la casa per le vacanze di Paola Turani? È formidabile: guardate quel ‘dettaglio’

Così come Katia Pedrotti un po’ di tempo fa, anche Paola Turani ha voluto mostrare al suo pubblico social la casa presa per le sue vacanze in Puglia. È proprio attraverso un video condiviso sul suo canale Instagram ufficiale che la splendida influencer ha mostrato tutti i suoi ‘dettagli’. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesco.

A partire dall’ingresso fino al giardino, Paola Turani mostra davvero ogni cosa della sua casa. Siete curiosi di saperne di più? Eccola:

Insomma, si vede chiaramente: la casa è davvero enorme. E, senza alcun dubbio, per le prossime tre settimane farà vivere un’estate davvero confortevole alla simpaticissima Paola e suo marito. Avete notato anche voi quel ‘dettaglio’? Sapevamo che l’avreste fatto: la casa è immensa, è vero, ma avete notato la sua piscina? Beh, è davvero stratosferica, non pensate?

Vi piace?