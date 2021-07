Samuele è un tentatore di Temptation Island, spunta uno scatto del passato: che cambiamento! Irriconoscibile, ecco com’era prima del successo.

Manca sempre meno al gran finale di Temptation Island. Col doppio appuntamento di lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio, si conclude questa edizione del docu reality di Canale 5, condotto dall’amatissimo Filippo Bisciglia. Tra i tentatori di questa edizione c’è anche lui, Samuele Crialesi, che nelle ultime puntate è sempre più in sintonia con Natascia, la fidanzata di Alessio. Quest’ultimo non ha gradito alcuni comportamenti della sua fidanzata, che sembra sempre più a suo agio nel villaggio delle tentatrice. In attesa di scoprire cosa è successo nei dettagli e come si concluderà l’avventura di questa coppia, una curiosità per voi sul single dai capelli lunghi Samuele.

Oggi Samuele si mostra così, ma il suo look è cambiato un bel po’ negli anni. Siete curiosi di vedere uno scatto del passato? Ve lo mostriamo subito! Lo ha pubblicato proprio lui sul suo profilo ufficiale di Facebook.

Samuele è un tentatore di Temptation Island, spunta uno scatto del passato: ecco come è cambiato

Un cambiamento notevole, quello del tentatore Samuele. È uno dei single di questa edizione e si mostra con capelli lunghi, effetto mosso. Ma sapete come era qualche anno fa? Spulciando il suo profilo di Facebook, abbiamo visto che il suo look era decisamente diverso. Ecco una foto postata proprio da lui nel 2016:

Eh si, con questo taglio Samuele sembra un’altra persona! Come abbiamo detto, il tentatore si è avvicinato un bel po’ a Natascia, la fidanzata di Alessio: cosa sarà successo nelle ultime puntate? Per scoprirlo basta sintonizzarsi su Canale 5. I colpi di scena sono all’ordine del giorno nel villaggio Is Morus Relais. E voi, quale coppia avete preferito durante questa edizione del programma di Maria De Filippi?