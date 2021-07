Temptation Island, Samuele è il tentatore di Natascia: forse non tutti l’hanno notato, ma ha un tatuaggio dal significato molto importante.

Temptation Island è giunto al termine, il programma che mette alla prova i sentimenti ha visto quest’anno la partecipazione di sei coppie. I fidanzati giungono nella trasmissione, dopo il sorgere nel rapporto di problemi, o in seguito alla scoperta di tradimenti, o di forti titubanze. Al timone, il mitico Filippo Bisciglia, che non smette mai di sorprenderci. I fidanzati e le fidanzate hanno vissuto nei rispettivi villaggi con i 13 tentatori e le 12 tentatrici. Ad oggi, sono rimaste solo due coppie, quella formata da Natascia e Alessio, e Stefano con Manuela.

Come abbiamo avuto modo di seguire, Natascia ha stretto una certa affinità con il single Samuele, tanto da destare il malessere del fidanzato. Il single, nelle ultime puntata è apparso sempre più in sintonia con la fidanzata. Ma cosa sappiamo di lui? Avete notato i suoi tatuaggi? Sono tantissimi e tutti spettacolari.

Samuele è il tentatore di Temptation Island: avete visto quel tatuaggio sulla schiena?

L’ultima puntata ha avuto inizio. Questa sera, scopriremo se le due coppie rimaste, Manuela con Stefano e Alessio con Natascia, arrivati al falò di confronto si separeranno oppure no. Ma non solo, avremo anche modo di sapere cosa è successo un mese dopo. Abbiamo qui accennato all’intesa che si è creata tra Natascia e il tentatore Samuele Crielesi.

Cosa sappiamo di lui? Il single ha 28 anni, e sembrerebbe essere un agente di commercio specializzato nella formazione dei venditori. E’ un appassionato di viaggi, e ha girato l’Europa e l’America. Ma per caso, avete notato i suoi tatuaggi? Sono tantissimi e tutti bellissimi, impossibile non notarli, vero? Uno in particolare ha catturato l’attenzione, sulla schiena, il single ha disegnato due persone che si abbracciano. Andando a curiosare sul profilo social, si comprende chiaramente il motivo di tale scelta:

“Sono fortunato, perchè ho avuto l’amore incondizionato che solo da voi potevo ricevere…”, scrive Samuele riferendosi ai suoi nonni, salutandoli con un ‘Ciao angeli miei’. E’ bellissimo, vero?