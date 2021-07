Stefano De Martino e il retroscena inedito, non l’aveva mai raccontato prima: riguarda suo padre.

Stefano De Martino in questi anni ne ha fatta di strada. L’abbiamo visto ad Amici di Maria de Filippi, esattamente nel 2009. Entrato nella scuola come ballerino, è riuscito ad arrivare in semifinale, classificandosi primo tra i ballerini. Dopo il percorso nel programma, il successo l’ha completamente avvolto fuori.

Leggi anche Stefano De Martino rivela il ‘segreto’ di Maria De Filippi: poi la confessione sul suo lavoro

Ha lavorato proprio ad Amici come professionista, e in seguito, si è cimentato in un’altra avventura televisiva, la conduzione. L’ex ballerino di Amici, a Vanity Fair, si è raccontato, soffermando l’attenzione su alcuni punti. De Martino ha anche parlato di suo padre, raccontando un retroscena inedito.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Stefano De Martino non l’aveva mai detto prima: riguarda suo padre

Da Amici di Maria De Filippi, nel 2009, ad oggi, Stefano De Martino ne ha fatta di strada. E’ entrato nella scuola come ballerino, classificandosi al primo posto nella categoria danza, e una volta fuori, per lui, si sono spalancate tantissime porte.

Leggi anche Stefano De Martino e il futuro in tv: succede ciò che forse non avrebbe mai immaginato

De Martino si è cimentato negli ultimi anni nella conduzione, e sembra avere tutte le carte giuste. Come abbiamo anticipato, in un’intervista rilasciata a Vanity Fai, ha raccontato un po’ di sè, soffermandosi su alcuni punti. L’ex ballerino di Amici ha anche parlato della sua infanzia, svelando che suo padre ha cercato di metterlo sempre di fronte alla realtà, non imponendogli limiti:

“Mio padre… iniziò a trattarmi da adulto molto in fretta- racconta Stefano– e scelse di responsabilizzarmi ed espormi a rischi senza vietarmi nulla con un certo grado di consapevolezza. Sapeva che mettermi sotto ad una campana di vetro non mi avrebbe protetto dai pericoli… decise di non pormi limiti perchè i miei limiti, e quindi i miei confini, sapessi definirli da solo. Mi mise di fronte alla realtà”, ha svelato il conduttore.