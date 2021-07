Temptation Island, avete mai visto la mamma di Jessica? Due gocce d’acqua, ecco alcuni scatti condivisi sui social.

Ci siamo! Mancano pochissime ore al gran finale di Temptation Island. L’edizione del 2021 del docu reality di Canale 5 è stata davvero ricca di emozioni e di colpi di scena. E, questa sera, il gran finale sarà tutto da vivere. Scopriremo come sono finiti i falò delle ultime coppi ancora nel villaggio e, come sempre, sapremo anche cose ne è stato di tutte le coppie ‘un mese dopo’. Avranno confermato la scelta presa al falò o qualcosa è cambiato. Tra le coppie più chiacchierate di questa edizione c’è quella formata da Jessica ed Alessandro: il loro falò è andato in onda ieri e i due hanno scelto di lasciare il programma separati. In attesa di scoprire cosa sarà accaduto, abbiamo dato un’occhiata al profilo social di Jessica.

Su Facebook, possiamo trovarla col suo nume e cognome e abbiamo trovato alcuni scatti in compagnia della sua bellissima mamma Gabriella. Curiosi di vederla? Ecco alcune foto!

Temptation Island, Gabriella è la splendida mamma di Jessica: eccole insieme

Jessica è stata una delle protagoniste assolute di Temptation Island 2021. La sua turbolenta storia con Alessandro ha tenuto incollati alla tv tantissimi telespettatori. Che saranno curiosi di vedere la sua mamma! Si chiama Gabriella e sul profilo Fb di Jessica abbiamo trovato varie foto insieme.

Un legame speciale, quello tra mamma e figlia, che sembrano quasi sorelle. Date un’occhiata:

Eh si, davvero bellissime: la somiglianza poi è davvero notevole. Eccole insieme lo scorso Natale:

Semplicemente bellissime. Come abbiamo detto, Jessica e Alessandro hanno lasciato il programma da separati, decidendo di porre fine alla loro storia. La loro decisione sarà stata confermata anche a distanza di settimane dal falò di confronto o è cambiato qualcosa? Per scoprirlo non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, questa sera, a partire dalle ore 21 e 30.