Temptation Island, com’è finita tra le coppie dopo il programma

Andrà in onda stasera, martedì 27 luglio, lo speciale “Un mese dopo” di Temptation Island 2021: cosa si sa delle coppie dopo il programma.

Altra puntata di fuoco ieri sera a Temptation Island 2021: il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste di questa edizione è ormai giunto al termine e siamo tutti curiosi di scoprire cosa ne è stato delle loro storie. Avranno deciso di restare insieme o di lasciarsi definitivamente dopo l’esperienza vissuta all’Is Morus Relais in Sardegna in mezzo ai single?

Di alcuni di loro già sappiamo: Valentina e Tommaso, ad esempio, hanno lasciato per primi il docu-reality dopo che lui ha tradito lei con la tentatrice Giulia. Ad oggi nessuno li ha mai beccati insieme, quindi la rottura sarebbe una realtà. Claudia e Ste hanno deciso di darsi una seconda possibilità dopo il falò di confronto chiesto da lei e, fino a prova contraria, la data delle nozze resta fissata al 7 agosto. Per quanto riguarda Floriana e Federico, nella quinta puntata andata in onda ieri sera li abbiamo visti uscire dal programma insieme dopo un secondo falò di confronto che ha visto lui scoppiare in lacrime e dichiarare alla fidanzata i suoi sentimenti.

E sulle coppie rimaste ancora all’interno del reality? Stasera, 27 luglio, Filippo Bisciglia ci rivelerà finalmente cosa ne è stato di loro ad un mese dalla fine del programma. Cerchiamo comunque di capire cosa è trapelato finora su di loro.

Temptation Island: stasera tutta la verità sulle coppie dopo il programma

Tra Jessica e Alessandro sembra sia finita: nel falò di confronto di ieri sera, i due hanno deciso di tornare a casa ognuno per conto proprio ed entrambi hanno rivisto i tentatori Davide e Carlotta. Non è detta comunque l’ultima parola: le cose potrebbero essere cambiate in questo mese, ma al momento nessuno li ha visti insieme.

Infine, su Natascia e Alessandro non ci sono notizie né segnalazioni mentre, contro ogni previsione, Manuela e Stefano sarebbero stati avvistati a Brindisi in atteggiamenti affettuosi.

Al momento comunque non si ha la certezza su nessuna di queste coppie (ricordiamo che fino alla messa in onda dell’ultimissima puntata, a nessuno di loro è stato consentito usare i social). Non ci resta quindi che scoprire tutto nello speciale di questa sera, siete pronti?