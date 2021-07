Davide Basolo è stato uno dei tentatori di Temptation Island, sapete cosa ha fatto subito dopo la puntata? Colpo di scena incredibile.

È stato il protagonista indiscusso della quinta puntata di Temptation Island, Davide Basolo. Fattosi apprezzare e conoscere dal pubblico italiano nel corso del suo recentissimo percorso a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Giovanna Abate, il giovane ha ampiamente dimostrato le sue doti anche nel villaggio di Temptation Island. È proprio qui che, infatti, ha vissuto per circa 21 giorni con le sei ragazze fidanzate di questa edizione. Con una, però, ha legato in particolare. E stiamo parlando proprio della bellissima Jessica. Tanto è vero che, proprio nel corso della penultima puntata del docu-reality, li abbiamo visti molto vicini. Cosa ne sarà di loro? Dal momento che Jessica ed Alessandra si sono detti ‘addio’ durante il loro falò di confronto, Davide si sarà fatto avanti? Non lo sappiamo!

Leggi anche –> Temptation Island, com’è finita tra le coppie dopo il programma

Subito dopo il confronto con il suo fidanzato Alessandro, Jessica ha voluto incontrare il single Davide. Ed è proprio in questo preciso momento che il tentatore ha detto: “Io ci sono, ma devi pensare a te stessa adesso”. Insomma, parole che non sono passate inosservate. Soprattutto alle orecchie del carissimo pubblico italiano. Sapete, però, cos’è successo subito dopo?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Davide dopo Temptation Island, sapete cosa ha fatto? Colpo di scena

Le parole di Davide a Jessica dopo il confronto con il suo fidanzato a Temptation Island, come dicevamo, non sono affatto passate inosservate. Soprattutto alle orecchia attente dei telespettatori del programma. Che, appena terminata la puntata, si sono riversati sul canale social ufficiale del giovanissimo tentatore per esprimere tutto il loro dissenso. C’è chi, quindi, l’ha accusato di aver giocato con Jessica. E chi, invece, è convinto che il bel Basolo abbia fatto tutto questo per visibilità. Sarà davvero così?

Di commenti di questo genere, vi assicuriamo, ce ne sono davvero diversi. Come avrà reagito, però, Davide? Ebbene: ce n’è uno in particolare al quale il giovanissimo tentatore non ha affatto potuto fare a meno di rispondere. Scopriamo quale:

Ricordiamo che, finché non termina la messa in onda di tutte le puntate, nessuno dei partecipanti può dire nulla in merito. Questa ultima risposta di Davide, però, lascia intendere qualcosa. Voi cosa ne pensate?