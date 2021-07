Temptation Island, il tentatore Luciano mostra la sua mamma: “Ma la bellezza?”, la somiglianza è notevole.

È stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island. Parliamo del tentatore Luciano, che non è passato affatto inosservato sin dalle prime puntate. La sua bellezza e suoi modi gentili hanno colpito Manuela, la fidanzata di Stefano: tra i due è nato un feeling notevole…continuerà anche al termine del programma? Per scoprire come è andata e come si è concluso il falò tra Manuela e Stefano bisognerà attendere questa sera, martedì 27 luglio, con l’ultimissima puntata. Nel frattempo, sui suoi social, Luciano ha mostrato la sua bellissima mamma.

Si chiama Rita e sembra essere la sorella di Luciano piuttosto che la sua mamma. Curiosi di vederla? Ecco lo scatto condiviso dal tentatore nelle sue stories.

Temptation Island, avete mai visto la mamma del tentatore Luciano? Bellissima come lui

Lo abbiamo visto a Pechino Express in compagnia di Gennaro Lillio, ma è Temptation Ialand che ha raggiunto la popolarità. Parliamo di Luciano Punzo, uno dei tentatori più in vista di questa edizione. La sua conoscenza con Manuela ha convolto il pubblico: c’è chi spera che la ragazza lasci Stefano ed inizi una storia proprio col bel single napoletano.

Per scoprire tutti i dettagli bisognerà attendere la puntata di questa sera, dove vedremo i falò ma non solo. Come ogni anno, ci sarà la parentesi dedicata a “un mese dopo”, dove scopriremo cosa è successo tra tutte le coppie. Le decisioni prese al falò saranno state confermate da tutti o qualcosa è cambiato?

In attesa di scoprire tutto, vi mostriamo lei, Rita Lucenti, la meravigliosa mamma di Luciano Punzo. Il tentatore l’ha presentata ai fan attraverso il suo canale Instagram. “Ma la bellezza di mia mamma?“, ha esclamato il napoletano, condividendo un video della donna. Date un’occhiata:

Eh si, davvero incantevole! E Luciano somiglia davvero tanto alla sua bellissima mamma. Che senza dubbio questa sera seguirà le vicende di suo figlio nell’ultima imperdibile puntata di Temptation Island. Noi siamo pronti, e voi?