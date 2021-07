Temptation Island, Federica è la giovanissima tentatrice che ha conquistato il cuore di Stefano: conoscete questo retroscena su di lei?

Ci siamo! Mancano ancora pochissimi istanti e, purtroppo, assisteremo al finale di stagione di questa ottava edizione di Temptation Island. Giunto alla sua sesta puntata, il programma dell’estate sta per giungere al suo termine. E, finalmente, scopriremo come andrà a finire tra le coppie rimaste in gioco. E, soprattutto, cosa è successo a tutti i dodici partecipanti a distanza di un mese dalla fine delle riprese. Avete qualche idea di cosa potrà accadere? Noi assolutamente no! Dopo il clamoroso colpo di scena accaduto a fine secondo falò di confronto di Federico e Floriana, siamo davvero pronti a tutto.

Cosa accadrà, secondo voi, tra Manuela e Stefano? Nei giorni scorsi, lo sappiamo benissimo, è arrivato una segnalazione ‘choc’ su di loro, ma i due usciranno insieme? È tutto da scoprire, purtroppo! In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più su Federica, giovanissima e bellissima tentatrice che ha catturato l’attenzione di Stefano. Sapete che su di lei siamo venuti a conoscenza di un retroscena davvero clamoroso? Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Federica di Temptation Island, non tutti conoscono questo retroscena: incredibile

Se da una parte, quindi, Manuela si è fortemente legata ed interessata al giovanissimo Luciano Punzo; dall’altra Stefano si immediatamente affezionato alla single Federica. Per tutta la durata del loro percorso a Temptation Island, infatti, i due fidanzati sono stati molto vicini ai rispettivi tentatori. Cosa accadrà? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, di assistere al loro falò di confronto, scopriamo qualche cosa in più su Federica. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Luciano e della sua bellissima mamma, ma cosa sappiamo, invece, sulla tentatrice che ha conquistato il cuore di Stefano?

Leggendo con attenzione la sua biografia, siamo riusciti a rintracciare un retroscena davvero pazzesco su di lei. Di che cosa parliamo? Sapete che la bellissima Federica sa parlare esattamente tre lingue: inglese, spagnolo e francese. Ma non è affatto finita qui. Si legge, inoltre, che la giovanissima abbia anche una certa passione per i film fantasy. Insomma, giovanissima, ma con le idee abbastanza chiare.

Cosa ne pensate? Stefano e Federica usciranno insieme?