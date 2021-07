Temptation Island, Valentina è uscita senza Tommaso: qual è il suo percorso di studi?

La nuova edizione di Temptation Island sta per terminare, al timone del programma che mette alla prova i sentimenti, l’amatissimo Filippo Bisciglia, che non smette mai di sorprenderci. I colpi di scena hanno contraddistinto questa edizione.

Leggi anche Temptation Island, Valentina e Tommaso: è successo subito dopo il falò, le immagini parlano chiaramente

Sicuramente una delle coppie che più ha attirato l’attenzione dei telespettatori è quella formata da Valentina e Tommaso. Ricordiamo, la coppia ha lasciato per prima il programma. Infatti, la donna ha deciso di chiamare il falò di confronto, dopo aver visto il suo fidanzato baciare la tentatrice Giulia. Ma cosa è successo dopo? Lo scopriremo a breve! Valentina, ormai è noto, ha 19 anni in più del giovane, e nella vita fa l’Hostess. Ma conoscete il suo percorso di studi? Se la risposta è no, ve lo sveliamo noi!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Temptation Island, Valentina e Tommaso sono usciti separati: sapete qual è il suo percorso di studi?

L’ultima puntata di Temptation Island ha avuto inizio, e come sempre, siamo travolti dai colpi di scena. La coppia formata da Valentina e Tommaso ha abbandonato il villaggio ad inizio programma. Valentina ha chiesto il falò di confronto anticipato, dopo aver visto Tommaso lasciarsi andare a baci passionali con la tentatrice Giulia.

Leggi anche Temptation Island, Valentina e Tommaso stanno ancora insieme? Spunta un indizio clamoroso

A breve, scopriremo cosa è successo ad un mese dalla fine del programma: saranno tornati insieme? E’ noto, la donna è una hostess. Ma cosa sappiamo in aggiunta di lei? Sapete cosa ha studiato? Sembrerebbe, almeno, secondo quanto si apprende dal web, che Valentina dopo aver studiato al liceo classico Orazio di Roma, abbia deciso di frequentare la facoltà di scienze politiche.

Questo almeno è quanto si apprende dal web. Tommaso, invece, da un anno circa ha terminato la scuola.