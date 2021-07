Vite al limite, June pesava 268kg: oggi è un’altra persona, cambiamento mostruoso

June è stata una delle protagoniste di “Vite al limite”: all’epoca pesava 268kg, oggi ha fatto un cambiamento mostruoso ed è un’altra persona

Vite al limite è un programma televisivo di genere reality show, in onda negli Stati Uniti ma trasmesso anche in Italia su Real Time. Il reality show ha avuto un gran successo nel nostro paese. Ovviamente la trasmissione ha avuto successo anche negli Stati Uniti e la produzione ha realizzato anche uno spin-off, “Vite al limite: e poi…”.

Il programma segue la vita di persone definite patologicamente obese. Esse, partendo da un peso iniziale che supera sempre i 200kg, per un anno tentano di ridurre il proprio peso, prima di sottoporsi ad un intervento. Tale intervento viene eseguito dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan.

Grazie all’aiuto del dottore divenuto ormai famoso, molte persone riescono a ridurre il loro peso. Tuttavia, le storie non sono tutte a lieto fine. C’è infatti chi è addirittura morto durante il programma.

Vite al limite, June pesava 268kg: com’è oggi

June McCamey è una delle protagoniste del reality show Vite al limite, nonché una paziente del dottor Nowzaradan. La donna è apparsa nella quarta stagione del programma e pesava 268kg. La donna, per via del peso eccessivo, era completamente dipendente dall’aiuto dei suoi figli dato che non riusciva a fare niente da sola.

L’attaccamento al cibo è nato quando June ha perso un figlio. La donna ha trovato nel cibo l’unica forma di conforto. In seguito, June si è resa conto che quel tipo di alimentazione l’avrebbe portata alla morte ed ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan.



June ha così deciso di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico, riuscendo a perdere ben 92kg nei primi dodici mesi. La donna è passata da 268kg a 176kg. La paziente del dottor Nowzaradan ha poi continuato la dieta e oggi è totalmente irriconoscibile.