Stenterete a riconoscere questa protagonista di “Vite al limite”: in clinica pesava 270 kg, oggi è incantevole

Conoscete Vite al limite? Si tratta di un reality show statunitense che viene trasmesso anche in Italia su Real Time. Il programma ha avuto un gran successo nel nostro paese.

La trasmissione segue la vita di persone patologicamente obese, le quali per un anno, partendo da un peso iniziale che supera quasi sempre i 200-250 kg, tentano di ridurre il proprio peso attraverso l’assistenza di un bypass gastrico. L’intervento viene eseguito dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan.

Molti, proprio grazie all’aiuto del dottor Nowzarden, riescono a ridurre il loro peso. Le storie, però, non sono tutte a lieto fine. C’è anche chi è morto durante il programma.

L’enorme successo della serie tv ha convinto la produzione a fare anche uno spin-off, “Vite al limite: e poi…”.

Vite a limite, in clinica pesava 270 kg: oggi stenterete a riconoscerla

Laura Perez è stata una delle protagoniste di Vite al Limite. La donna ha varcato la soglia della clinica del Dottor Nowzaradan con un peso di 270kg. L’aiuto del dottore iraniano ha permesso a Laura di cambiare totalmente la sua vita. Oggi, infatti, stenterete a riconoscerla.

La Perez è arrivata presso la nota clinica di Houston, in Texas, con un peso di oltre 270kg. La donna aveva anche un passato difficile alle spalle, caratterizzato da un rapporto complicato col cibo e un grave forma di obesità che comprometteva il suo stato di salute. Laura non riusciva nemmeno a camminare e la situazione era fortemente critica.

La donna è riuscita a perdere in un anno ben 108kg. Un traguardo importante, raggiunto con l’aiuto dello staff della clinica. Dopo aver perso peso, la Perez si è sottoposta all’intervento di bypass gastrico

A telecamere spente, inoltre, Laura non si è fermata. La donna infatti si è sottoposta ad un rigida dieta e ad un nuovo intervento chirurgico per eliminare la pelle in eccesso. Oggi la donna ha raggiunto il peso di 70kg, addirittura 200kg in meno rispetto al suo peso iniziale. La donna ha finalmente ripreso in mano la sua vita e oggi sui social racconta la sua storia, sperando che essa possa essere di ispirazione.