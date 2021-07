Oggi tutti conosciamo Nusret, ma in questi immagini è davvero irriconoscibile: aveva appena iniziato a lavorare

Nusret, meglio conosciuto anche come Salt Bae, è un macellaio e ristoratore turco, nonché un imprenditore di successo e anche influencer. Il turco deve il suo successo proprio ai social, dove ha costruito la sua immagine, oltre che il suo personaggio. Salt Bae è il proprietario di Nusr-Et, catena di steak house presente nei luoghi più conosciuti al mondo. La sua tecnica per preparare e condire la carne è diventata un fenomeno virale.

Salt Bae, infatti, è diventato più conosciuto attraverso una serie di video e meme divenuti virali sul web. I suddetti filmati, diffusi a partire da gennaio 2017, lo mostrano tagliare carne e condirla con una ‘spolverata’ di sale. Il video che gli ha attribuito maggiore fama è stato “Ottoman Steak“, pubblicato il 7 gennaio 2017 sull’account Twitter del suo ristorante. Il filmato è stato visto 10 milioni di volte su Instagram.

Egli è soprannominato “Salt Bae” proprio per il suo modo, assai peculiare, di spolverare il sale. Egli lascia cadere il condimento dalla punta delle dita sull’avambraccio, facendolo poi precipitare nel piatto dove è riposta la carne. Salt oggi è conosciuto da tutti, anche da personalità famose come politici, attori, calciatori, modelle e molti altri ancora.

Nusret, in queste immagini è irriconoscibile

Salt Bae, pseudonimo di Nusret, è uno degli imprenditori più famosi al mondo, di sicuro uno dei più importanti in Turchia. L’uomo è divenuto famoso sui social, in particolare su Instagram, grazie al suo modo peculiare di condire la carne. Grazie a questa ‘tecnica di condimento’, l’uomo è stato soprannominato “Salt Bae”.

Oggi, Nusret è proprietario di una catena di steak house diffusi in tutto il mondo. Il turco ha visitato diversi paesi, tra cui Argentina e Stati Uniti d’America, dove ha lavorato gratuitamente in ristoranti locali al fine di acquisire esperienza come cuoco e ristoratore. Tornato in Turchia, l’uomo ha aperto il suo primo ristorante a Istanbul nel 2010 e successivamente ha aperto un ristorante a Dubai nel 2014. In seguito ha aperto alti locali ad Istanbul, Abu Dhabi, Dubai, Doha, Dallas, Ankara, Bodrum, Marmaris, Gedda, Mykonos, Miami, New York.In programma ci sono progetti di aperture di locali anche in altre parti del mondo.

In queste immagini, diffusi su TikTok, Salt Bae era molto giovane e aveva da poco iniziato a lavorare. L’imprenditore turco è irriconoscibile.