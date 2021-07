Ha interpretato Alfonso nel Il Segreto: nella soap opera era così, ma com’è nella vita reale l’attore?

Il Segreto è una soap opera spagnola andata in onda in Spagna dal febbraio 2011 al maggio 2020, mentre in Italia, la messa in onda è avvenuta qualche anno più tardi, esattamente dal giugno 2013 fino al 28 maggio 2021, quando è stata trasmessa l’ultima puntata in prima serata. Proprio gli ultimi episodi hanno lasciato il pubblico spiazzato, non aspettandosi assolutamente un tal finale.

Le stagioni della telenovela sono state ben dodici, e tutte, lo sappiamo benissimo, sono state seguite con grande attenzione. I personaggi che hanno fatto parte della soap opera sono stati tantissimi, ognuno ha giocato un ruolo molto importante per la trama. Nella foto che vi abbiamo mostrato vediamo Alfonso. La sua storia con Emilia ci ha fatto sognare, vero? Questo personaggio è stato interpretato dall’attore Fernando Coronado, nella fiction era così, ma com’è adesso?

Era Alfonso ne Il Segreto: nella soap opera l’abbiamo visto così, vederlo adesso vi spiazzerà

Una soap opera che ha decisamente lasciato il segno. Il Segreto è stato visto con grande attenzione, e gli spettatori non hanno mai perso una puntata. Dopo dodici stagioni, è, oggi, impossibile non ricordare i personaggi che vi hanno fatto parte.

Nella foto che vi abbiamo sopra mostrato è presente Alfonso, lo ricordate, vero? La sua storia con Emilia ci ha fatto sognare. Protagonista di peripezie, scontri e tanto altro, ci ha tenuto con il fiato sospeso. Questo personaggio è stato interpretato dall’attore spagnolo Fernando Coronado. Nella soap opera l’abbiamo visto così, ma nella realtà, com’è?

Osservando lo scatto possiamo dire che l’attore non sembra assolutamente diverso, anzi, è praticamente lo stesso, non trovate? Coronado è conosciuto principalmente per il suo ruolo di Alfonso Castaneda nella famosissima soap opera Il Segreto, dove , qui, ha esordito fin dall’inizio delle registrazioni.