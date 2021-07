Amici, due ex ballerini si sposano: splendido annuncio

Due ex ballerini del talent show Amici di Maria De Filippi si sposano: di seguito vi riportiamo lo splendido annuncio

Amici è uno dei talent show più amati della televisione italiana, nonché il più longevo. Il programma è ideato da Maria De Filippi e va in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2002. Inizialmente si chiamava Saranno Famosi, ma il nome è stato poi cambiato nel gennaio del 2003. Il programma si suddivide in due fasi: la fase pomeridiana, da ottobre a gennaio, e la fase serale, da marzo a maggio. Al talent show partecipano circa venti allievi tra cantanti e ballerini. Due ex ballerini del talent show presto convoleranno a nozze.

Amici, due ex ballerini si sposano: l’annuncio

Due ex ballerini della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi sono pronti per convolare a nozze. Si tratta di Bryan Ramirez e Paola De Filippis, ex concorrenti del programma. I due parteciparono alla stessa edizione del talent show, ma ebbero sorti diverse: Bryan si classificò al secondo posto nella categoria danza, mentre Paola fu eliminata a poche puntate dall’inizio del pomeridiano.

I due si conobbero sicuramente ai casting, ma non approfondirono la conoscenza nella scuola, dato che il percorso della De Filippis fu abbastanza breve. Bryan tra l’altro era anche fidanzato ed ha incontrato la sua futura moglie solo quando la precedente relazione è terminata nel 2018.

Oggi, i due hanno deciso di sposarsi e Bryan ha pubblicato la splendida proposta di matrimonio, fatta in spiaggia a Cefalù, sul suo account Instagram. “Mi ha detto sì” – scrive il ballerino sui social – “La mia vita è cambiata da quando ci sei tu. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino. Ti ho chiesto di sposarmi perchè sono sicuro che sia tu la persona che voglio nella mia vita“.