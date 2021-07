L’amatissima attrice di ‘Harry Potter’ è diventata mamma: l’annuncio del lieto evento è arrivato inaspettatamente!

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere l’avvincente saga di Harry Potter, una serie di romanzi fantasy scritta da Rowling. La trama si concentra sulla vita e sulle successive avventure del giovane mago Harry Potter, affiancato in questo viaggio nel mondo della magia, da Ron Weasley e da Hermione Granger. Ogni capitolo ha lasciato il segno, e nonostante gli anni passati dall’ultima uscita, ancora oggi, non possiamo fare a meno di farci avvolgere dalla saga.

Questa serie ha visto protagonisti, però, numerosi altri personaggi, che hanno accompagnato nel bene e nel male Harry. Ricordate tutte le attrici che vi hanno fatto parte? Ebbene, la notizia è proprio delle ultime ore, una delle star che abbiamo visto nella saga è diventata mamma per la prima volta. Ma, esattamente, di chi stiamo parlando? Seguiteci, ve lo sveliamo subito!

L’attrice della famosissima saga Harry Potter è diventata mamma: gioia immensa!

Ve l’abbiamo svelato prima, l’amatissima attrice che ha fatto parte della saga di Harry Potter è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio del lieto evento è arrivato proprio nelle ultime ore e ha emozionato i suoi fan. Ma di chi stiamo parlando esattamente?

Ebbene, ricordate il personaggio di Padma Patil, sorella di Calì Patil? Sì, proprio lei! Questo personaggio è stato interpretato dalla bravissima attrice Afshan Azad.

E’ stata proprio la star a diffondere la notizia sui social del lieto evento: “La nostra principessa è finalmente arrivata…”, ha scritto a corredo di una bellissima immagine.

L’attrice ha frequentato prima la scuola femminile Whalley Range High, per poi iscriversi allo Xaverian. Proprio qui è stata notata dal direttore del cast di Harry Potter e il calice di fuoco, ed è riuscita ad ottenere, dopo un provino, la parte di Padma Patil, sorella gemella di Calì Patil.