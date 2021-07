Belen Rodriguez ha appena lanciato il magnifico annuncio: le magnifiche parole della showgirl argentina hanno fatto impazzire milioni di fan, ecco di che si tratta!

Belen Rodriguez dopo la nascita della sua piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, lancia la sua nuova collezione di abbigliamento. Il nuovo marchio creato dai fratelli Rodriguez ha già un successo enorme: Belen, Cecilia e Jeremias hanno deciso di dare vita ad un progetto per chi ama vestirsi casual, stare comodo ma pur sempre alla moda! Il brand era già stato annunciato l’inverno scorso ma pochi minuti fa è arrivata la notizia ufficiale! Ecco cosa ha pubblicato sul suo canale Instagram la showgirl argentina: meravigliose parole!

Belen Rodriguez, magnifico annuncio: “Siamo orgogliosi”, i fan esplodono di gioia

Belen Rodriguez nelle ultime ore ha dato un annuncio che ha fatto esplodere di gioia milioni di fan. La showgirl argentina insieme alla sorella Cecilia ed al fratello Jeremias ha lanciato la nuova collezione di abbigliamento Hinnominate. “Siamo orgogliosi di potervi presentare hinnominate, nato dall’amore e dall’ unione con i miei fratelli, mano nella mano in questo bellissimo progetto” ha scritto Belen su Instagram.

I tre fratelli si stringono le mani ed indossano i nuovi capi di marca Hinnominate. Si tratta di una linea di abbigliamento casual: completi confortevoli, pratici ed alla moda! Ma è cara come linea? La risposta è no! Il nuovo marchio by i fratelli Rodriguez vanta qualità e convenienza: una felpa costa circa 65 euro, i leggins 35 euro, i cappotti invece intorno ai 270 euro. Lo shop online di Hinnominate è stato preso d’assalto in pochissimo tempo: i fan dei Rodriguez letteralemente impazziti, tutti vogliono i loro capi!

Hinnominate sarà una vera fortuna, proprio come Me Fui, il brand di costumi delle meravigliose sorelle argentine.

