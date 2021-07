Ben Affleck, chi è la sua ex moglie: la conosciamo benissimo, è proprio la famosa attrice!

Ben Affleck, negli ultimi mesi, è stato ed è ancora oggi, al centro del gossip per la sua storia con Jennifer Lopez. I due bellissimi attori sono stati insieme molti anni fa, esattamente dal 2002 al 2004. Ma diverse settimane fa, sono stati avvistati inaspettatamente insieme. Inizialmente sorpresi in una palestra, sono arrivati separati, ma già in quei momenti era evidente la grande affinità.

In seguito, sono stati paparazzati mentre si scambiavano dolci baci. Ma a confermare la relazione, è stata, nelle ultime ore, proprio Jennifer Lopez. La cantante nel giorno del suo 52esimo compleanno, ha pubblicato sul suo profilo social degli scatti bellissimi, ma uno in particolare ha colpito l’attenzione di tutti. L’artista ha ufficializzato la relazione con Affleck, rendendo nota una foto insieme a lui, mentre sono abbracciati scambiandosi un bacio. Sembra, quindi, che l’amore sia riesploso, e dobbiamo ammetterlo, sono bellissimi. Sono la coppia del momento! Ma sapete chi è l’ex moglie dell’attore? E’ stato sposato proprio con la famosissima attrice.

Ben Affleck, non tutti sanno chi è la sua ex moglie: è la famosissima attrice

Amatissimo attore, Ben Affleck ha una carriera alle spalle immensa. Oggi, però, è al centro dell’attenzione, non per le sue doti di attore, ma per la sua relazione con Jennifer Lopez. Quest’ultima, proprio nelle ultime ore, ha ufficializzato la relazione.

Jennifer ha pubblicato uno scatto col bacio, mandando in visibilio i fan, felicissimi di apprendere questa notizia. Come vi abbiamo prima svelato, l’attore, prima, è stato sposato con una famosissima attrice. Sapete chi è la sua ex moglie? La conosciamo benissimo! Lei è la bellissima Jennifer Garner.

Si sono conosciuti sul set di Pearl Harbor, e insieme, hanno avuto tre figli. Dopo dieci anni di matrimonio, però, la coppia ha annunciato l’intenzione di divorziare, e soltanto nel 2017, hanno iniziato la pratica.