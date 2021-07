Beppe Convertini, notizia inaspettata: nessuno l’avrebbe mai immaginato, incredibile

Novità clamorosa per Beppe Convertini, conduttore di Uno Weekend insieme ad Anna Falchi: la notizia coglie tutti di sorpresa.

E’ il volto del weekend estivo di Rai 1: Beppe Convertini tiene compagnia al pubblico ogni sabato e domenica mattina con il programma Uno Weekend, che conduce al fianco di Anna Falchi.

I due stanno ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti: il programma che accompagna le persone a fare la spesa nei mercati rionali ed ospita in studio personaggi noti, sta riscuotendo molto successo ogni fine settimana. Ma ora per Convertini ci sarebbe una grossissima novità, stando alle anticipazioni di Blogo. Vediamo cosa accadrà nel dettaglio.

Beppe Convertini, clamoroso: la notizia riempie di gioia i fan

La novità riguarderebbe una nuova trasmissione che vedrà come conduttore proprio lui, Convertini. Il programma si chiamerà Azzurro, Storie di Mare e inizierà domenica 15 agosto alle 9.30 su Rai1. Per il momento sono previste almeno quattro puntate in cui vedremo Beppe sulle più belle coste italiane parlare con persone che si dedicano a difendere il mare dall’inquinamento e raccontare le loro storie legate a questa meraviglia della Natura.

In questa nuova avventura troveremo al suo fianco Greta Pierotti e Marco Faimali. La prima ha lavorato per Rai Yoyo nelle vesti di Fata Ariele. Ha partecipato al concorso di Miss Toscana ed ha avuto alcuni fidanzati famosi come l’attore di Romanzo Criminale, Alessandro Bardali. Il secondo invece è il direttore dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino. Le sue attività di ricerca sull’interazione tra materiali e l’ambiente marino sono stati argomento del Festival della Scienza e Focus Live.

Aspettiamo con impazienza di vedere l’amatissimo presentatore lanciarsi in questa nuova esperienza e siamo certi che come sempre darà il meglio di sé.