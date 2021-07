Clio Make Up dimagrita: in un video su Youtube, la simpaticissima Zammatteo ha spiegato la sua trasformazione, incredibile.

Chi è che non conosce la bellissima e simpaticissima Clio Zammatteo? Make Up artist di successo, la dolce Clio ha conquistato il cuore di tutti gli italiani tantissimi anni fa. Quando, un po’ per puro caso, ha iniziato a fare video su Youtube spiegando i ‘trucchi’ del make up. E non si è mai più fermata. Da quel momento, il suo successo è aumentato esponenzialmente. Tanto che, come ricorderete, proprio negli scorsi anni, è stata la protagonista indiscussi di diversi programmi di successo. A partire da ‘Clio Make Up’ fino a ‘Clio PopUp’, sono davvero diversi le trasmissioni condotte dalla bellissima Zammatteo. E che hanno riscosso un successo davvero spropositato.

Leggi anche –> Clio Zammatteo disperata, bruttissima notizia: si mostra in lacrime, cos’è successo

Nonostante sia portata per il piccolo schermo, Clio Zammatteo non perde l’abitudine di condividere video su Youtube. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, proprio sul suo canale social ufficiale, ha spiegato i motivi della sua trasformazione incredibile. In queste ultime settimane, la make up artista è dimagrita notevolmente, avete notato? Ecco le sue parole in merito.

Clio Make Up dimagrita: “Pesavo quasi 90 Kg”, il racconto inedito

È proprio un racconto inedito, quello che, alcuni giorni fa, Clio Zammatteo ha fatto ai suoi sostenitori. Sul suo canale Youtube, infatti, la make up artist ha spiegato la sua trasformazione incredibile. E come ha fatto a dimagrire notevolmente. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe proprio che con la seconda gravidanza la simpaticissima Clio abbia raggiunto un livello di obesità. “Pesavo quasi 90 kg”, ha detto la Zammatteo al suo pubblico. Continuando, poi, a dire di essere arrivata in Italia da New York e di essersi resa conto di non stare più bene con se stessa. “Non ero felice. Ero arrivata dopo la gravidanza ad avere un corpo diverso”, ha detto ancora.

Leggi anche –> Clio Zammatteo pronta a ritornare sul piccolo schermo, incredibile sorpresa: la notizia superlativa

“Ho detto basta”, ha continuato a dire Clio. Svelando, quindi, di essersi rivolta ad una nutrizionista. “Volevo una persona che mi indirizzasse verso un percorso che durasse nel tempo”, ha detto. Da quel momento, la sua vita è drasticamente cambiata. La bella Zammatteo è dimagrita. Certo, non ha raggiunto il peso forma, come raccontato dalla diretta interessata. Ma la make up artist può ritenersi soddisfatta del percorso iniziato. “Ho perso quasi 20 Kg. E mi sento meglio”, ha svelato!

Ovviamente, come sottolineando dalla bellissima Clio, insieme ad un’alimentazione corretta, la make up artist ha abbinato anche lo sport.

Infine, Clio lancia un messaggio ai suoi followers. “La cosa importante è raggiungere la propria serenità a prescindere dagli altri. Trovatela nella vostra testa, non nelle parole degli altri”, ha concluso.