Alfonso Signorini ha scelto loro come concorrenti per la prossima edizione del reality, il GF VIP 6? L’indiscrezione ha mandato in visibilio i fan: ecco di chi si tratta!

Fervono i preparativi per una nuova scoppiettante edizione del Grande Fratello VIP. In autunno in onda su Canale 5 tornerà il reality più amato dagli italiani: la sesta edizione del GF VIP. Alfonso Signorini sarà ancora al timone del programma ma quest’anno sarà accompagnato da nuovi volti che vestiranno il ruolo di opinionisti: parliamo di due bellissime donne, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe! Ma chi entrerà a far parte del nuovo cast? E’ arrivata un’indiscrezione che ha letteralmente fatto impazzire tutti: sono spuntati due nomi, si tratta di due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Gf Vip 6, Signorini mantiene la promessa: “edizione scoppiettante”, spuntano nuovi nomi tra i concorrenti

Sarà senza dubbio un’edizione scoppiettante la nuova del Grande Fratello VIP. Tra i partecipanti sono spuntati fuori nelle ultime ore due nuovi nomi: si tratta di due ex concorrenti della prima e storica edizione dell’Isola dei Famosi. Ma di chi parliamo?

Carmen Russo e Davide Silvestri potrebbero essere i nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello VIP. La notizia arriva dal blog di Davide Maggio: i due hanno partecipato alla prima e storica edizione dell’Isola dei Famosi. Potrebbe essere questa per loro una nuova avventura in un reality diverso da quello a cui hanno preso parte nel 2003.

Per Carmen Russo si tratterebbe di un ‘ritorno’ considerando che è entrata nella Casa più spiata d’Italia nella seconda edizione. Davide Silvestri, volto noto della soap opera Vivere, ha preso parte invece a progetti televisivi e cinematografici ma dopo l’Isola non ha partecipato ad altri reality. Il GF VIP 6 potrebbe essere per lui un ottima occasione per lanciarsi nel mondo della tv? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti!