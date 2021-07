E’ arrivato un indizio che ha lasciato di stucco i fan: i due ex famosissimi concorrenti del GF VIP si sposano? Guardate cosa ha scritto su Instagram proprio lei!

Si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia. Nella quarta edizione del Grande Fratello VIP Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono innamorati: da allora, non si sono mai più separati. La coppia è insieme da più di un anno e nelle ultime ore è spuntato un indizio davvero incredibile che ha acceso la curiosità dei fan. Ricordiamo che diverso tempo fa Clizia ha confessato ai microfoni di RTL 102.5 di star costruendo qualcosa con Paolo: insieme hanno acquistato una casa e poi, cosa succederà? L’indizio non ha lasciato spazio all’immaginazione.

Gf Vip, l’indizio ‘bomba’: si sposano? La frase che non lascia molto spazio ad ‘interpretazioni’

Nelle ultime ore un post su Instagram ha acceso la curiosità in milioni di fan di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia sta pensando alle nozze? Nessuna conferma dai diretti interessati ma la didascalia dell’ex gieffina fa ben pensare. In inglese, Clizia ha scritto “Dirò, mi sposerai?” come didascalia di tre immagini davvero incantevoli della coppia.

Migliaia di commenti e like ha avuto il post: leggiamo tantissimi complimenti anche da parte di VIP, ex concorrenti del Grande Fratello e noti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i fan hanno pensato che quella didascalia è un indizio, qualcosa presto accadrà nella loro vita? Non ci resta che attendere!

Nell’intervista rilasciata poco tempo fa ai microfoni di RTL 102.5 , la Incorvaia svelò ‘dettagli interessanti’ sul futuro con Paolo: “È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia. Questa estate saremo più sereni, con meno lavoro, avremo tutta la serenità per mettere in cantiere anche questo. Del resto stiamo insieme da un anno e tre mesi“.

