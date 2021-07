Sembrerebbe che Giulia Stabile sia un volto fisso di Tu si que vales, ma quale sarà il suo ruolo? Eccolo svelato: chi l’avrebbe detto.

Adesso è proprio ufficiale: Giulia Stabile sarà a Tu si que vales. Dopo la vittoria ad Amici, la ballerina romana ha cavalcato l’onda del successo. Ed oltre ad aver catturato l’attenzione del pubblico italiano per il suo immenso talento, la giovanissima ha conquistato un posto nel cuore di tutti noi per la sua incredibile simpatia. Sarà proprio per questo motivo, quindi, che la vedremo a partire da Settembre nello show del Sabato sera? Chi lo sa! Fatto sta che sapere di poterla rivedere sul piccolo schermo fa felici davvero tutti. A questo punto, però, ci chiediamo: quale sarà il suo ruolo? Appurato che Belen Rodriguez, nonostante abbia partorito da pochissimo, è ritornata a sedere la poltrona da conduttrice insieme a Martìn Castrogiovanni ed Alessio Sakara, cosa sappiamo su quello che andrà a fare Giulia?

Quale sarà, quindi, il ruolo di Giulia Stabile a Tu si que vales? Ebbene: stando a quanto si apprende da Novella 2000, sembrerebbe che il ‘mistero’ sia stato risolto. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che la giovanissima ballerina romana abbia un compito ben preciso e delineato. Quale? Scopriamolo!

Quale sarà il ruolo di Giulia Stabile a Tu si que vales? Solo ora l’abbiamo saputo

Una cosa è certa: la prossima edizione di Tu si que vales, che partirà a Settembre prossimo, sarà davvero indimenticabile ed imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: oltre alla riconferma del totale cast, a partire da Belen come conduttrice fino a Sabrina Ferilli al capo della giuria popolare, vi sarà anche una new entry. Stiamo parlando proprio di lei: Giulia Stabile. Ecco, ma quali saranno le vesti che indosserà la ballerina romana, nonché ex vincitrice di Amici?

A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato Novello 2000. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che alcune persone presenti alla registrazione di Tu si que vales di ieri abbiano riportato tutto ciò che Giulia ha fatto in puntate. Ovvero? Sembrerebbe che la ballerina, insieme a Belen, presenti i talenti. Ma non è affatto finita. Sembrerebbe, inoltre, che sia la Rodriguez che tutti gli altri conduttori abbiano un rapporto protettivo nei confronti della giovanissima Stabile.

Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?