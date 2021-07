È stata una concorrente del GF 2, ricordate Lalla? Adesso la sua vita è drasticamente cambiata e lavora con una famosissima conduttrice, eccola!

È uno dei reality televisivi più affermati e seguiti della televisione italiana, il Grande Fratello. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2001, sin dal suo esordio, il programma si è dimostrato una vera e propria certezza per l’azienda Mediaset. Tanto da riproporlo anno dopo anno. In queste lunghissime ed intense sedici edizioni, abbiamo conosciuto ed amato tantissimi concorrenti. A partire dalla simpaticissima Cristina Plevani, concorrente e vincitrice della prima edizione, fino a Martina Nasoni, inquilina della casa di Cinecittà della sua ultima edizione, sono davvero diverse le persone che hanno deciso di prendere parte al famosissimo reality di Canale 5. Tra questi, però, è davvero impossibile non ricordarci di lei.

È stata una concorrente del GF 2, la ricordate nel corso del suo percorso? Sono trascorsi esattamente 19 anni da quel momento, ma com’è cambiata la sua vita ad oggi? Ovviamente, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la simpaticissima ex gieffina adesso lavora con una famosissima conduttrice televisiva. Ecco tutti i dettagli.

È stata una concorrente del GF 2, eccola oggi dopo 19 anni: vita stravolta

Ha preso parte al GF 2, quindi. E, sin da subito, ha riscosso un successo davvero impressionante. Di chi parliamo? Semplice, proprio di lei: Emanuela Sempio. Ricordate quando ha varcato la porta rossa della Cinecittà? È vero, come dimenticarla! Ebbene: sono trascorsi ben 19 anni da quel momento, ma com’è cambiata la vita della simpaticissima Lalla?

Dopo l’incredibile successo riscontrato con il Grande Fratello 2, quindi, cosa fa oggi Emanuela Sempio? Ebbene: la simpaticissima Lalla ha continuato a lavorare nel mondo della televisione. A differenza, però, di alcuni suoi ‘colleghi’, tra cui Flavio Montrucchio, Luca Argentero e tantissimi altri, che lavorano nel mondo della recitazione, la bella Sempio lavora sul piccolo schermo, ma dietro le quinte. Tanto è vero che, ad oggi, è diventato il braccio destro di una famosissima conduttrice televisiva. Di chi parliamo? Di Maria De Filippi. Lalla, infatti, lavoro nel corpo autoriale di tantissimi programmi di successo. A partire, quindi, da C’è Posta per Te. Fino ad Amici.

Vi piaceva Emanuela nella casa del GF?