Maurizio Costanzo dice la sua apertamente: un boccone amaro per una delle conduttrici della tv.

Maurizio Costanzo non ha assolutamente bisogno di presentazione, è considerato sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Il giornalista vanta una carriera televisiva pienissima, e ricchissima.

Ha iniziato la carriera di giornalista quando era ancora giovanissimo, per poi lavorare in altri ambiti, sempre ottenendo un successo incredibile. Non manca mai di dire la sua, e proprio sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica, ha espresso il suo pensiero per quanto riguarda alcuni componenti del cast scelto da Milly Carlucci per Ballando con le stelle. Ma cosa ha detto esattamente Costanzo? Entriamo nel dettaglio delle sue dichiarazioni.

Maurizio Costanzo dice la sua: per una delle signore della tv boccone amaro

Lo sappiamo benissimo, i preparativi per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, sono già cominciati da alcune settimane. Milly Carlucci, al timone della trasmissione, sembra aver già scelto alcuni componenti che faranno parte del cast del programma.

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i primi due nomi dei concorrenti siano quelli dell’hair stylist Federico Fashion Style e il cantante Morgan. Proprio a tal proposito, Maurizio Costanzo, che da anni cura una rubrica sulle pagine del Settimanale Nuovo, ha espresso il suo pensiero, contestando in un certo senso la scelta della conduttrice di Ballando Con le stelle.

“I nomi di Federico Fashion Style e Mogan lasciano perplesso anche me, ma forse Milly Carlucci vede in loro qualità che a noi sfuggono”, ha dichiarato il giornalista. La risposta è arrivata dopo che una lettrice ha chiesto un parere a Costanzo, manifestando le sue perplessità nella scelta della Carlucci. E così, il parere di Maurizio non si è fatto attendere. Anzi, ha definito ‘trash’ tali scelte. Cosa penserà a tal riguardo la conduttrice di Ballando con le stelle?