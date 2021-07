In questo scatto era piccolissimo, oggi il bambino è divenuto un attore amatissimo: l’abbiamo visto proprio nella famosa soap opera.

Nella foto che vi abbiamo mostrato era ancora un bambino, ma oggi, quel bambino è cresciuto ed è diventato un attore amatissimo. Lo scatto è stato reso noto sul suo profilo instagram, nel giorno del suo compleanno.

Leggi anche Ricordate Pedro Salvador di Paso Adelante? Cosa ha fatto in questi anni l’attore Pablo Puyol

Un modo per ricordare un tempo passato, in un giorno importante. Ovviamente, la foto è stata subito accolta da tantissimi commenti, molti follower hanno voluto fare gli auguri all’amatissimo attore, e non sono mancati i complimenti per la bellezza della foto. Osservate con attenzione, vi anticipiamo, l’abbiamo visto in una famosa soap opera, e ci ha letteralmente conquistati. La domanda che vi poniamo è questa: avete capito di chi si tratta?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Era piccolissimo, oggi è un attore amatissimo: l’abbiamo visto proprio nella famosa soap opera

Ve l’abbiamo svelato poco prima, nella foto che abbiamo qui mostrato è presente un attore spagnolo amatissimo e famosissimo. Allora era ancora un bambino, ma oggi, è cresciuto. Sono passati molti anni, perchè l’attore ha raggiunto i suoi 44 anni.

Leggi anche Ricordate Pedro Salvador di Paso Adelante? Cosa ha fatto in questi anni l’attore Pablo Puyol

Lo scatto è stato pubblicato sui social, dove, i suoi follower, non hanno non potuto lasciare commenti in basso al post. Vi sveliamo, l’attore è stato presente nella famosa saop opera, Il Segreto, ma prima ancora, abbiamo avuto il piacere di seguirlo all’interno della serie televisiva Paso adelante, nelle vesti di Jero Juiz. E adesso, dopo i tanti indizi forniti, avete capito di chi parliamo? Crediamo proprio di sì, nello scatto è fotografato l’attore Raúl Garcia Peña , quando era piccolo.

L’avreste mai detto? Raul è conosciuto principalmente per aver vestito i panni di Carmelo ne Il Segreto, ma prima ancora, l’abbiamo visto in Paso Adelante: lo ricordate, vero? Impossibile dimenticare, ci ha letteralmente conquistati con il suo talento!