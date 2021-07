La famosa modella è convolata a nozze in gran segreto in Italia: la cerimonia è stata super blindatissima, fantastica sorpresa, ecco di chi stiamo parlando!

Una notizia davvero sorprendente. E che, senza alcun dubbio, renderà felici tantissimi di voi. La famosissima modella, nonché nipote di un’amatissima principessa, è convolata a nozze. E, badate bene, ha deciso di compiere questo grande passo proprio nel nostro paese. Cosa c’è di strano? Beh, assolutamente nulla. Però, pensate che la modella di cui parliamo ha origini inglesi. E sapere che ha scelto proprio la nostra terra come luogo del suo matrimonio, diciamoci la verità, ci rende davvero fieri ed orgogliosi. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe proprio che la bellissima modella abbia scelto come ‘teatro’ della cerimonia proprio a Frascati. E che al banchetto, super blindatissimo, abbiano partecipato tantissimi Vip.

Un vero e proprio matrimonio del secolo, quello celebrato a Frascati nei giorni scorsi tra la bellissima modella e il suo compagno. E che, stando a quanto raccontato sul web, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per essere ricordato come un matrimonio da sogno. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

La famosa modella è convolata a nozze in Italia: sorpresa incredibile

Una vera e propria cerimonia blindatissima, quella che, stando a quanto si apprende, la famosa modella ha dato origine per il suo matrimonio. Stiamo parlando proprio delle nozze di Lady Kitty Spencer. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete più che ragione! Oltre ad essere famosissima per la sua professione da modella, la ragazza è anche conosciuta per essere la nipote di Lady Diana.

Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la figlia del conte Spencer si è sposata con Michael Lewis presso la Villa Aldobrandini a Frascati. E che, invece, abbia deciso di trascorrere i giorni antecedenti al suo matrimonio proprio a Firenze. Insomma, un matrimonio tutto all’italiana, c’è da ammetterlo. La cerimonia, a quanto pare, è stata super blindatissima. Alla quale, tra l’altro, si legge che hanno preso parte tantissimi Vip. A partire, quindi, da Andrea Bocelli. Fino a Dolce e Gabbana, di cui la bella Kitty Spencer è la testimonial.

Grandi assenti al matrimonio, però: i cugini William e Harry non erano presenti tra gli invitati.