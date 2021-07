Teresa Langella ha confessato la sua più grande paura: l’ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato il suo timore, ecco le parole su Instagram.

La celebre ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, ha superato una sua grande paura e l’ha affrontata. La napoletana, fidanzata con Andrea Dal Corso, attraverso le sue Instagram story ha comunicato a tutti i suoi fan di essersi vaccinata. Per lei è stata dura sbloccare la sua ‘paura’: ha ammesso di essersi tirata indietro fino al giorno in cui, invece, ha deciso di superarla. Le sue parole su Instagram hanno riempito il cuore di tutti.

Teresa Langella: “Ho avuto così paura…”, la confessione dell’ex tronista

Teresa Langella ieri, martedì 27 luglio, ha deciso di parlare con i suoi fan e confidare di aver superato la sua più grande paura. L’ex tronista di Uomini e Donne non voleva vaccinarsi: ha svelato di non essersi sentita pronta fino a ieri quando ha scelto di seguire l’istinto, ha avuto voglia di affrontare il suo timore. “Ho avuto così paura, forse sbagliando o forse no, pensavo di non riuscire mai a farlo. Come me, tante persone che ancora non si sentono pronte, lo capisco, chi più di me. Fino a ieri sera mi sono tirata indietro, fino a ieri ho detto ‘No non me la sento’” ha confessato Teresa sui social.

“Oggi, così, da sola, ho preso la macchina e sono andata. Il mio istinto, la voglia di provare a vivere un po’ più serenamente, il desiderio di uscirne il prima possibile e fare in modo che tutti coloro che mi circondano non rischino, mi ha dato la forza di farlo” ha continuato nella sua IG story.

Ha proseguito con una nuova IG story in cui ha mostrato il suo braccio. “Ho fatto il vaccino. Questo maledetto virus ha ammazzato tanta, troppa gente e certe immagini sono ancora vive nella mia mente” ha proseguito l’ex tronista.