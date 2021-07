La talentuosa Troian Bellisario ha interpretato “Spencer” nel celebre e amatissimo “Pretty Little Liars”: oggi è mamma di due splendide bimbe, avete visto com’è diventata?

“Pretty Little Liars” è stata una serie amatissima che riscosso un enorme successo. La storia di un gruppo di amiche che si trovano a fare i conti con la scomparsa della loro leader ed ape regina, Alison, scomparsa nel corso di un pigiama party notturno. Nei panni della brillante, intelligente ed elegante “Spencer” c’era la talentuosa Troian Bellisario: avete visto com’è diventata oggi? Non tutti sanno che è diventata mamma di due meravigliose bambine. Andiamo a scoprire tutti i dettagli che la riguardano!

Leggi anche: Era la dolce “Aria” in Pretty Little Liars: com’è oggi Lucy Hale, che splendore, la riconoscete?

Troian Bellisario, com’è oggi la splendida “Spencer” di Pretty Little Liars?

Non tutti sanno che la meravigliosa attrice è figlia d’arte: suo padre è un produttore. La sua famiglia ha origini miste: italiane, francesi e afro-americane. Il suo debutto sul grande schermo arriva con il film “L’ombra del peccato” e da quel momento si dedica sia al cinema che alla televisione.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

L’abbiamo ammirata in diverse celebri serie tv, come “JAG – Avvocati in divisa” e “NCIS”. A consacrarla al successo è però il ruolo in “Pretty Little Liars” a cui seguiranno alcune apparizioni anche in “Suits” serie di cui è protagonista il marito. L’attrice è infatti sposata con Patrick J. Adams e la coppia ha avuto due bambine: Aurora, nata nel 2018 e Elliot Rowena, nel 2021. Una chicca incredibile che riguarda la coppia ha a che fare con le celebri nozze del Principe Harry e Meghan Markle: la coppia ha fatto parte degli invitati! Questo perché Patrick J. Adams ha condiviso il set con la Duchessa prima che abbandonasse la carriera di attrice. Siete curiosi di vedere com’è oggi la splendida “Spencer”? Ecco un scatto recente: meravigliosa, non trovate?