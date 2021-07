Ricordate la storia di Nikki a Vite al Limite? La sua trasformazione adesso è davvero choc: stenterete a riconoscerla, davvero incredibile.

Avete mai seguito, anche una sola puntata, di ‘Vite al Limite’? Andato in onda per la prima volta nel 2013, la trasmissione racconta la storia di persone gravemente obese che tentano di tutto per riprendere in mano le redini della propria vita. E così decidono di rivolgersi alla clinica del dottor Nowzaradan, chirurgo iraniano, per iniziare un intenso e duro percorso di dimagrimento. Le loro avventure durano per circa un anno. E soltanto al suo termine, quindi, scopriremo com’è cambiata la loro vita.

Leggi anche –> Vite al limite, June pesava 268kg: oggi è un’altra persona, cambiamento mostruoso

In queste lunghissime nove edizioni, diciamoci la verità, abbiamo conosciuto tantissimi protagonisti. A partire da Melissa Morris, prima paziente della primissima edizione di Vite al Limite, fino a Carrie, sono davvero diverse le persone che hanno chiesto aiuto al dottor Nowzaradan. Tra le tante, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei e della sua incredibile storia. Stiamo parlando proprio di Nikki Webstar. Giovanissima trentenne, la ragazza era entrata a far parte del programma con un peso che raggiungeva i 300 kg. Adesso sono trascorsi alcuni anni dalla trasmissione, ma com’è cambiata? La sua trasformazione è choc.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Nikki Webstar di Vite al Limite, ricordate? Oggi è completamente diversa: trasformazione choc

“La mia ossessione mi sta uccidendo”, ha detto Nikki Webstar a ‘Vite al Limite’. Poco più che trentenne e con un peso che per poco non raggiungeva i 300 kg, la giovanissima donna ha raccontato del suo incredibile dramma: viveva rinchiusa all’interno di una stanza ed attendeva che i suoi genitori le portassero del cibo. Una situazione davvero catastrofica, da come si può chiaramente comprendere. E che, come sottolineata dalla diretta interessata, le stava facendo rischiare la morte.

Leggi anche –> Vite al limite, stenterete a riconoscerla: in clinica pesava 270 kg, oggi Laura è incantevole

Ovviamente, la forza d’animo di Nikki ha prevalso su tutto. Ed una volta rivoltasi al dottor Nowzaradan ha iniziato il suo iter per dimagrire. Risultato? La sua trasformazione choc. In un anno,infatti, la giovanissima Webstar è dimagrita drasticamente. E, quando è terminato il programma, ha continuato a mantenere questo stile di vita equilibrato e sano. Adesso com’è? Guardate un po’ qui:

Lo scatto risale al 2020, eppure si vede chiaramente: Nikki Webstar è davvero irriconoscibile!