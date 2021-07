Lo ricordate ad Amici 4? Il Ballerino ci ha travolti con il suo talento: dopo 16 anni, ecco come lo ritroviamo.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che quest’anno ha visto la messa in onda della sua ventesima edizione. Un’edizione che ha visto in atto un vero e proprio record, perchè, dopo circa venti anni, a trionfare è stata una ballerina donna, la bellissima e bravissima Giulia Stabile. Ricorderemo che, all’inizio del debutto era chiamato Saranno Famosi, e soltanto nel 2003, è stato poi cambiato in Amici.

Sono state tantissime edizioni e quindi, anche gli allievi che hanno fatto parte della scuola sono stati numerosi. Molti, dopo il programma, hanno continuato sulla medesima strada, ma ci sono anche ex allievi che hanno deciso di percorrerne una diversa. Riconoscete il ballerino presente in foto? Crediamo proprio di sì, perchè, con il suo talento ci ha conquistato. Lui è Francesco De Simone e ha fatto parte della quarta edizione. Ad oggi, sono passati circa 16 anni. Vediamo insieme come lo ritroviamo.

E’ stato un ballerino di Amici 4: dopo 16 anni lo ritroviamo così

Il talent show continua a conquistare i telespettatori. Lo sappiamo, in questo periodo, sono già in atto i preparativi per la nuova edizione, con i vari casting. Con la nuova edizione si apre per Amici la ventunesima stagione del programma. Tantissimi gli allievi che vi hanno fatto parte, tutti hanno decisamente lasciato il segno.

Proprio come il ballerino che vi abbiamo mostrato in foto. Francesco De Simone ha fatto parte della scuola nella quarta edizione, esattamente nell’anno 2004-2005. Con il suo talento si è fin da subito contraddistinto, tanto da arrivare in finalissima con il vincitore, Antonino. Da allora, sono passati circa 16 anni, sapete com’è oggi l’ex allievo? Osservate qui:

Sembrerebbe che, Francesco non sia affatto cambiato, a parte qualche dettaglio, non trovate? Sono passati molti anni, ma è sempre in ottima forma, e non potevamo certo aspettarci altro. Che dire, impossibile dimenticarlo, ci ha letteralmente conquistato con la sua arte!