Amici, la concorrente commuove tutti mostrando un momento ‘intimo’: “Lei è la mia mamma e… “

Amici di Maria De Filippi è un talent show che ha avuto inizio nel 2001, e ad oggi, è arrivato alla sua ventesima edizione. Un programma che vede la partecipazione di ballerini e cantanti. Ogni volta ci lasciamo travolgere dalla loro bravura, perchè, dobbiamo ammetterlo, tutti sono bravissimi!

Tra le cantanti che hanno fatto parte del talent show proprio quest’anno, c’è anche lei, Arianna Gianfelici, che ricordiamo, non è riuscita ad arrivare al Serale, ma il suo percorso è stato intenso, e pieno di sfide. Una volta conclusasi l’esperienza, la popolarità è ovviamente aumentata, perchè l’ex allieva, già all’interno della scuola, era molto amata. Sui social i suoi follower sono cresciuti, e ad oggi, il suo profilo instagram conta di ben oltre i 90 mila follower. Proprio qui, la cantante ha reso noto un video molto bello ed emozionante, mostrando un momento intimo insieme a sua mamma.

Amici, l’ex concorrente commuove: il video insieme a sua madre lascia senza parole

Arianna Gianfelici è stata una allieva del talent Amici di Maria De Filippi. L’abbiamo vista proprio quest’anno. Purtroppo, il suo percorso si è concluso poco prima del serale, ma è stato decisamente intenso. Fin da subito le sfide per la cantante non sono mancate e qui, ha dimostrato di essere una bravissima artista.

I suoi follower ad oggi sono tantissimi, e ovviamente sono sempre attenti a quanto rende noto. Proprio negli ultimi giorni, esattamente sul suo profilo instagram, Arianna ha condiviso un video che ha emozionato tutti. Si è mostrata insieme a sua madre, mentre si prende cura di lei: “Prendersi cura delle persone che amiamo è importante. Lei è la mia mamma e la vedo poco perchè lavora in ospedale. Questo che faccio per lei è una coccola da parte mia, uno dei modi per dirle ‘ti voglio bene’“.

La cantante, con questo dolcissimo video, ha emozionato i suoi fan, che la seguono con grande affetto.