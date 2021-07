Chi è Ariete, la giovane cantante di ‘L’ultima notte’, uno dei brani più ascoltati del momento: vi sveliamo il suo vero nome e perchè ha deciso di chiamarsi così!

Questa sera di giovedì 29 luglio 2021 si esibirà sul palco di Battiti Live la cantante Ariete. Il suo brano, L’Ultima Notte, è la colonna sonora della celebre serie televisiva Netflix, parliamo di Summertime, ed è stata scelta per lo spot Cornetto Algida Estate 2021 e come sponsor di Battiti Live. Ha avuto un successo enorme! Ma cosa sappiamo su Ariete, la giovane artista che canta questa hit? ‘Quel bar’ è stato il suo primo singolo lanciato su Youtube: sin da subito ha avuto migliaia di views ed in poco tempo ha raggiunto il successo. Siete curiosi di scoprire di più vero? Vi parliamo della cantante!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI