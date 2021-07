Battiti Live, tra gli artisti che si esibiscono sul palco c’è anche J-One: ricordate dove l’abbiamo già visto in tv?

Ci siamo! Eccezionalmente al giovedì per questa settimana, stasera andrà in onda la terza puntata di Battiti Live! Si tratte del terzo appuntamento con il programma musicale di Radio Norba, condotto da Alan Palmier ed Elisabetta Gregoraci. Uno show durante il quale si esibiranno alcuni degli artisti più amati del momento. Tra questi c’è anche J-One.

Il rapper casertano sarà tra i cantanti che saliranno sul palco in questa terza puntata, ma ricordate dove lo abbiamo già visto in tv? Ha partecipato ad uno dei talent più famosi. Scopriamo i dettagli.

A Battiti Live anche J-One : tutte le curiosità sul rapper casertano, sapete dove è già stato in tv?

Pronti per ballare e scatenarvi con la terza puntata di Battiti Live. Lo show musicale andrà in onda questa sera, giovedì 29 luglio 2021, su Italia Uno. Tra i cantanti che si esibiranno questa sera c’è anche il rapper J-One. Classe 1998, il suo nome vero è Gianluca Cecora ed è originario di Villa Literno in provincia di Caserta. Ma ricordate dove lo abbiamo visto già in tv qualche mese fa?

I fan più attenti lo ricorderanno: J-One è stato protagonista di X Factor 2020. Nelle audizioni, il rapper ha portato il brano Bang, scritto da lui: è la storia di una sparatoria, nella quale perse la vita il padre del suo amico, che all’epoca aveva solo due anni. A raccontare ai giurati di X Factor il retroscena fu proprio il rapper, che attraverso la lignua napoletana ha voluto denunciare quell’episodio in una canzone.

Questa sera J-One conquisterà anche i telespettatori di Battiti Live, col brano Femmena, il nuovo singolo prodotto da Sle:vin. Pronti ad ascoltarlo? Appuntamento a questa sera!