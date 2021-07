Battiti Live, chi è Mr. Rain: perchè ha abbandonato X Factor e vita privata

Chi segue X Factor ricorderà il volto del cantante, Mattia Balardi, alias Mr Rain. Il classe 1991 si presentò al talent show insieme ad Osso: insieme riuscirono ad arrivare fino in fondo ma decisero di abbandonare la trasmissione. I due decisero di non aderire al ‘regolamento’ imposto dal programma. Nel 2014 è partito il suo primo tour e nel 2015 ha pubblicato il suo album, Memories, anticipato dal singolo ‘Tutto quello che ho’. Sono tanti oggi i brani famosi di Mr Rain: ricordiamo Butterlfy Effect, Ops, La somma e nel 2020 è uscita quella che gli ha permesso di arrivare al quarto porto della Top Singoli, Fiori di Chernobyl.

Il nome di Mr Rain è circolato ultimamente anche durante la quinta edizione del GF VIP con riferimento ad un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci. Il giovane artista smentì tutto, non c’era affatto nulla tra lui e la conduttrice. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”, ha raccontato a FQ Magazine. “Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”.

Così, con queste parole, Mattia diversi mesi fa ha fatto sapere a tutti di essere felicemente fidanzato.