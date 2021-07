Bellissima e giovanissima, è la figlia di un famoso attore: non immaginereste mai

È bellissima, giovanissima, ma soprattutto è la figlia di un famoso attore: non immaginereste mai chi è il padre

La donna che vedete nella foto è sicuramente bellissima, è anche giovanissima, ma soprattutto è l’attore di un attore molto famoso. Notate qualche somiglianza? Forse è il look della ragazza che vi inganna. Siamo sicuri che non immaginereste mai chi è il padre della ragazza nella foto. Di seguito ve lo sveliamo.

È la figlia di un famoso attore: non immaginereste mai

Sapete chi è questa bellissima ragazza? È la figlia di un noto attore, ma non immaginereste mai chi è il padre. Lei è Iris Law, figlia di Jude Law, attore famosissimo, candidato due volte agli Oscar e tre volte ai Golden Globe. La mamma, invece, è Sadie Frost, anche lei attrice abbastanza famosa.

Iris è una delle modelle più richieste del momento. La ragazza ha calcato red carpet internazionali ed è diventata protagonista di diverse campagne pubblicitarie fashion. Iris riesce ad incantare i fan grazie al suo fascino e alla sua bellezza che ha sicuramente ereditato dai genitori.

Molti di voi non l’avranno riconosciuta e forse ciò che vi ha tratti in inganno è stato il look. Di recente, infatti, Iris ha deciso di rivoluzionare il suo look, dando un ‘taglio netto’ ai suoi capelli. Iris si è mostrata sui social con un taglio molto rasato, quasi a zero, e con un colore biondo platinato. Nei giorni seguenti, Iris ha deciso di cambiare addirittura colore, optando per un celeste scuro.

Sia con i capelli lunghi che rasati, Iris Law fa allo stesso modo impazzire i suoi seguaci. Lo scatto pubblicato su Instagram ha ricevuto più di quarantasette mila like. La modella ha inoltre ricevuto tantissimi commenti positivi, segno che la bellezza non sfiorisce mai.