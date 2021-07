Candice Accola ha ricoperto il ruolo di “Caroline” fin dalla primissima stagione di “The Vampire Diaries”: avete visto com’è oggi? Che meraviglia!

La serie tv di “The Vampire Diaries” ha segnato una generazione e fatto innamorare il pubblico. Sebbene, agli inizi, il personaggio di Caroline non abbia suscitato la simpatia generale a causa della sua “frivolezza” e per la competizione perenne nei confronti della protagonista, col tempo si è rivelato uno dei più belli e complessi. Con il procedere delle stagioni, complice anche la sua trasformazione in vampira, Caroline ha svelato il suo lato fragile, insicuro e dolcissimo. Inoltre, si è rivelata un’amica fidata, leale e sempre pronta a tutto per le persone a cui voleva bene. Nei panni della bellissima vampira c’era la talentuosa Candice Accola: avete visto com’è oggi? Che meraviglia!

Candice Accola: com’è oggi l’interprete di “Caroline” in “The Vampire Diaries”

La magnifica e talentuosa attrice ha saputo dare tridimensionalità e spessore al personaggio conquistando il cuore del pubblico. Possiamo affermare che, giunti alla fine, Caroline sia stato uno dei volti più amati e apprezzati della serie. Del resto, la sua storia d’amore con Stefan, epica tanto quella da lui condivisa con Elena, non poteva lasciare indifferenti. Per non parlare di Klaus, ibrido e antagonista per eccellenza, che non ha saputo resistere al suo fascino.

Oggi Candice Accola è mamma di due meravigliose bambine nate nel 2016 e nel 2020. Non solo attrice, ma anche cantante, l’artista ha una splendida voce che abbiamo avuto modo di ascoltare anche nella serie tv. Di recente l’abbiamo ammirata in “After 2” al cinema e siamo certi che il pubblico sia trepidante di rivederla sul piccolo schermo. Curiosi di scoprire com’è cambiata “Caroline” dai tempi di “The Vampire Diaries”? Date uno sguardo: che meraviglia!