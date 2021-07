Carl Brave è un famosissimo cantante, ma non tutti conoscono questo retroscena clamoroso: sapete cosa faceva prima di cavalcare la cresta dell’onda?

Siete pronti a divertirvi questa sera? Dopo poco più di una settimana, l’evento musicale dell’estate è pronto a ritornare sul piccolo schermo. E a regalare a tutti i suoi telespettatori una serata all’insegna del divertimento e della buonissima musica. In compagnia della bellissima Elisabetta Gregoraci e di Alan Palmieri assisteremo, infatti, alla terza puntata di ‘Battiti Live’. Non vedete l’ora di vederlo, vero? Ebbene: neanche noi. In attesa, però, di poter cantare a squarciagola, scopriamo qualche curiosità sugli artisti che si esibiranno questa sera.

Controllando sul web la scaletta di questo terzo appuntamento di ‘Battiti Live’, abbiamo appreso che, tra pochissime ore, anche Carl Brave si esibirà sul palco dell’evento. Giovanissimo, ma con una carriera davvero incredibile, il rapper vanta di un successo davvero spropositato. Cosa sappiamo, però, su di lui? Tutte le sue canzoni, diciamoci la verità, cavalcano la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno, e l’ultima con Noemi ne è la conferma, non tutti però conoscono un incredibile retroscena sul suo conto. Di cosa parliamo? Ecco. Sapete cosa faceva Carl Brave prima di riscuotere un successo clamoroso? È pazzesco.

Carl Brave, spunta un retroscena incredibile: non tutti lo sanno, è pazzesco

Nato a Roma il 23 Settembre del 1989, Carl Brave ha riscosso un successo davvero incredibile sin dal primo momento. Dapprima in compagnia con Franco126 ed, in seguito, da solista, il simpaticissimo rapper ha facilmente conquistato l’interesse di tutti. E l’ultimo singolo insieme a Noemi ce ne da ampiamente la conferma. Nonostante lo spietato successo, però, siamo certi che non tutti conoscono questo incredibile retroscena sul buon Brave.

Sapete che l’esordio nell’ambito musicale è avvenuto in età matura? Dopo aver esordito nel 2012 con ‘Molto peggio crew’, Carl Brave riesce a guadagnarsi un posto nella musica che conta. Cosa faceva, però, prima di questa strada? Ebbene: non tutti sanno che il rapper è un ex cestista. Avete letto proprio bene, si! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe il cantante, dagli 11 ai 22 anni, abbia coltivato la sua passione per lo sport e per il basket, arrivando, addirittura,ad aggiudicarsi un posto nella terza serie nazionale.

Diteci la verità: voi lo sapevate?