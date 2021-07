Due sorelle ma anche due attrici famosissime: in questo scatto erano ancora delle bambine, ma oggi sono delle vere star!

Uno scatto dolcissimo, in cui vediamo insieme due sorelle. Queste due bambine, sono oggi, attrici di grande talento. La foto è stata resa nota da una delle due, nel giorno del compleanno dell’altra. Quando erano molto piccole, la somiglianza era forte, ma adesso, a guardarle, è quasi difficile riconoscerle!

Si tengono per mano, guardando avanti, per essere riprese in questa meravigliosa immagine. Entrambe, come possiamo vedere, vestono con eleganti abiti, decisamente uguali, con qualche dettaglio che le differenzia, come il colore. Ve l’abbiamo svelato subito, sono due attrici fantastiche, che ci hanno accompagnato in questi anni grazie alle loro interpretazioni. Adesso, avete capito chi sono? Se la risposta è no, seguiteci, ve lo diciamo noi!

Le riconoscete? Sono due sorelle e attrici oggi amatissime!

Siamo tutti avvezzi a condividere immagini sui nostri profili social. Il mondo del web fa parte della nostra quotidianità. Ma sono i personaggi del mondo dello spettacolo a riscontrare maggior successo, dato che, i follower sono migliaia, se non , addirittura, milioni.

Nello scatto che vi abbiamo sopra mostrato sono fotografate insieme due sorelle, quando erano bambine, e oggi, sono due attrici bravissime e apprezzatissime. La più grande è un’attrice e modella spagnola, mentre la sorella minore non solo è un’attrice e una modella, ma anche una eccellente ballerina. Adesso, dopo i diversi indizi che vi abbiamo dato, avete capito di chi parliamo? Ebbene sì, sono proprio loro, Penelope e Monica Cruz!

L’avreste mai detto? Nell’immagine resa nota sui social, da Penelope, erano piccolissime. L’attrice, come abbiamo sopra scritto, ha voluto fare gli auguri a sua sorella minore, nel giorno del suo compleanno, pubblicando questa bellissima foto. Che dire, già allora erano meravigliose, ma oggi, sono di una bellezza straordinaria.