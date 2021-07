Flavio Insinna svela perché non ha avuto figli: non l’aveva mai detto prima d’ora, rivelazione inedita

Flavio Insinna si racconta a Oggi.it: il conduttore parla del rapporto con la compagna Adriana e spiega perché ha scelto di non avere figli.

Lo vediamo ogni giorno al timone de “Il pranzo è servito”, storico quiz ideato dal grande Corrado, ma Flavio Insinna è stato ed è il volto anche di tante altre famosissime trasmissioni.

Essendo soprattutto un attore ha preso parte a tante fiction di successo, prima fra tutte “Don Matteo” dove lo vedremo tornare a breve. Della sua vita privata sappiamo che ha una compagna, Adriana Riccio, alla quale è legato dal 2018 dopo averla conosciuta come concorrente di Affari tuoi.

I due sono molto felici e innamorati: “Adriana è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire. Quando parte e va a trovare i suoi al Nord la casa si spegne – racconta Flavio – Quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce…Grazie a lei, ora sono pacificato con me stesso”.

I fan si sono spesso domandati come mai Insinna non abbia avuto figli, soprattutto ora che vive una storia d’amore così bella e intensa. E’ stato proprio lui a rivelare il motivo dietro questa decisione.

Flavio Insinna e la scelta di non avere figli: il conduttore lo racconta per la prima volta

Nel corso dell’intervista a Oggi, Insinna ha risposto finalmente alla fatidica domanda: “Perché non ho figli? Me l’ha come imposto un istinto quasi animale: avendo avuto una famiglia fantastica, non volevo costruirne una ‘monca’. Con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”.

Una decisione dovuta quindi ad una riflessione ben precisa. Flavio ha inoltre aggiunto che se la sua professione fosse stata un’altra, se ad esempio avesse fatto il medico come suo padre, le cose sarebbero andate diversamente.

“Tornando indietro, una chance in più me la sarei data per provare a vincere paura degli aghi e fare il medico come mio padre. E se avessi fatto il medico, avrei avuto dei figli”, ha ammesso.