Proprio sul suo canale social ufficiale, Francesco Gabbani ha rivelato ai suoi sostenitori di essere stato operato alle corde vocali.

Siamo certi: non c’è nessuno di voi che non abbia mai cantato i suoi tormentoni. A partire dal singolo che ha sancito la sua vittoria sul palco del Festival di Sanremo e l’inizio della sua incredibile carriera fino a , il buon Francesco Gabbani è tra i cantanti più apprezzati della musica italiana. Badate bene, però: il suo successo non si limita affatto alla sfera musicale, ma si estende anche sul suo canale social ufficiale. Dove oltre a decantare di un successo davvero impressionante, il simpaticissimo cantante non perde occasione di poter aggiornare il suo pubblico italiano su tutto quello che gli accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, per la prima volta in assoluto, il buon Gabbani ha svelato ai suoi sostenitori di essere stato operato alle corde vocali.

Leggi anche –> Lo ricordate nella seconda edizione di Matrimonio a prima vista Italia? Eccolo oggi: resterete di stucco

“Ora posso finalmente dirvelo”, è proprio con queste precise parole che Francesco Gabbani ha raccontato al suo pubblico social cosa ha vissuto in queste ultime ore. Scopriamo, però, adesso come sta.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Francesco Gabbani operato alle corde vocali: come sta

Nessuno si aspettava un annuncio del genere, eppure Francesco Gabbani non ha potuto fare a meno di rivelarlo al suo pubblico social. “Il giorno dopo il concerto all’Arena di Verona sono volato ad Amburgo per un piccolo intervento alle corde vocali”, ha detto ancora il simpaticissimo cantante ai suoi sostenitori. Da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, quindi, sembrerebbe proprio che l’operazione non sia stata per nulla preoccupante. E che adesso stia davvero alla grande. “La magica esperienza dell’Arena mi ha dato la giusta grinta per affrontare al meglio l’operazione e l’annuncio dei live di Milano e Roma mi ha spronato nella riabilitazione”, ha continuato a dire il buon Gabbani al suo pubblico.

Leggi anche –> Oggi non si fa altro che parlare di lei, ma ricordate com’era al GF? Sono trascorsi 11 anni

A questo punto, però, ci chiediamo: come sta? A rispondere a questa domanda, è proprio il diretto interessato. “Sto alla grande. Per questo non vedo l’ora di tornare a cantare insieme a tutti voi!”, ha concluso.

Auguriamo a Francesco Gabbani una velocissima guarigione.