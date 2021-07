Gemma Galgani, clamoroso colpo di scena: l’ha appena saputo

Clamoroso colpo di scena per Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne l’ha appena saputo: ecco cosa succederà

Gemma Galgani è una delle protagoniste principali di Uomini e Donne. Grazie al programma di Maria De Filippi, la dama torinese è divenuta uno dei personaggi iconici della televisione italiana.

La Galgani è entrata nel parterre del trono over nel 2010, suscitando subito un forte interesse per la sua classe e la sua eleganza. Nel corso degli anni ha avuto diversi flirt: da Ennio Zingarelli a Remo Proietti, da Marco Firpo a Rocco Freddella, fino a Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, tra le sue ultime conoscenze.

La storia più discussa è stata sicuramente quella con Giorgio Manetti, soprannominato il Gabbiano. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani ed arrivò persino in prima serata su Canale 5.

Proprio nei confronti di quest'ultimo, la Galgani ha dichiarato di pensarlo spesso.

Proprio nei confronti di quest’ultimo, la Galgani ha dichiarato di pensarlo spesso. Di conseguenza, la redazione di Uomini e Donne Magazine ha contattato l’ex cavaliere del trono over, il quale ha dichiarato: “Io non ho la televisione a casa. Non vedo Gemma in televisione, me la ricordo com’era, ricordo i momenti che la vita mi ha regalato con lei. Ho in mente ogni minuto, ogni istante, e voglio tenere tutto vivo. […] Ci siamo sentiti qualche volta. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta è sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura”.

A questo punto è lecito chiederselo: Marco tornerà a Uomini e Donne a settembre? Gemma sicuramente lo spera.