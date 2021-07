GF Vip, l’ex concorrente sta per diventare nonna: l’annuncio è appena ‘esploso’ sui social

Straordinaria novità per l’ex concorrente del GF Vip: diventerà presto nonna, l’annuncio via social riempie di gioia i fan.

L’amatissima ex gieffina si prepara in questi giorni ad una grande gioia: tramite il suo profilo Instagram ha appena fatto sapere che a breve diventerà nonna. All’epoca della sua partecipazione al GF Vip è stata un personaggio impossibile da non notare grazie alla sua personalità e allo stile unico che la contraddistingue.

Era l’edizione numero 3 del famoso reality che vede protagonisti volti noti dello spettacolo. Conosciuta per lo più come opinionista dei principali salotti televisivi, l’ex concorrente era accompagnata da un pupazzo che riproduceva le sembianze del suo amato cagnolino purtroppo venuto a mancare mesi fa.

Avrete certamente capito che parliamo della Marchesa D’Aragona, la biondissima nobildonna romana esperta di arte contemporanea, moda e cultura. Vediamo nel dettaglio cosa ha scritto su Instagram comunicando la bellissima notizia dell’arrivo del nipotino.

GF Vip, splendido annuncio via social: nipotino in arrivo per l’ex concorrente

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è stata uno dei concorrenti più iconici che abbiano mai varcato la famosa porta rossa di Cinecittà: il suo “Adorata/o!” è ancora oggi ricordato con simpatia da tutti e i suoi look non sono mai passati inosservati.

Sposata e divorziata tre volte, la Marchesa ha una figlia, Ludovica, che sta per renderla nonna per la seconda volta. Lo ha annunciato l’ex gieffina tramite Instagram: “Felicità alle stelle, la cicogna è già’ in viaggio.. e all’inizio del nuovo anno porterà un fratellino a Gianludovico..e la Vostra #adoratamarchesa diventa.. NONNABIS”.

Tantissimi auguri allora alla simpaticissima Daniela e ai genitori del bimbo in arrivo!