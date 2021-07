Idris Elba è un attore famosissimo ed apprezzatissimo, ma avete mai visto sua moglie? Lei è una famosa modella ed è davvero uno schianto: le foto.

Siete pronti ad un Giovedì sera di fuoco? È proprio questo che ci aspetta dal punto di vista televisivo. Oltre alla terza puntata di Battiti Live, in onda su Italia Uno, su Canale 5 andrà in onda il film ispirato alle vicende di uno dei personaggi più emblematici della storia. Stiamo parlando proprio di Nelson Mandela. A partire dalle ore 21:30, infatti, verrà trasmesso la pellicole dedicata al presidente del Sudafrica. Ad interpretare il ruolo dell’attivista politico, vi è proprio lui: Idris Elba. Avete letto proprio bene, si! Il famosissimo ed apprezzatissimo attore vestirà i panni del buon Mandela.

Leggi anche –> Jennifer Lopez e Ben Affleck, sapete quanto costa il loro yacth?

In attesa, però,di emozionarci, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Idris Elba? Dal punto di vista lavorativo, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Ed, invece, dal punto vista privato? In particolare, voi avete mai visto la moglie del famosissimo attore? Ci pensiamo noi: l’abbiamo rintracciata su Instagram. E, vi assicuriamo, è davvero uno schianto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sapete chi è la moglie di Idris Elba? Lei è una bellissima modella: come si sono conosciuti

Se dal punto di vista lavorativo, come dicevamo precedentemente, di Idris Elba sappiamo davvero ogni cosa, potremmo dire lo stesso sulla sua situazione sentimentale? Assolutamente no! Attualmente, l’attore è felicemente sposato con Sabrina, è vero. In pochissimi, però, sanno che, ancora prima di lei, il quarantottenne britannico ha una vita sentimentale alle spalle piuttosto travagliata. Dal 1999 al 2003, infatti, è stato sposato con Hanne Norgaard, imprenditrice e make up artist. Ed è diventata papà per la prima volta. Per pochi mesi del 2006, invece, ha avuto una relazione con l’avvocatessa Sonya Hamlin. Infine, dopo essere divenuto padre per la seconda volta nel corso della sua relazione con la stylist Naiyana, ha sposato Sabrina, una bellissima modella.

Leggi anche –> Amici, la concorrente commuove tutti mostrando un momento ‘intimo’: “Lei è la mia mamma e… “

Il 26 Aprile del 2019, quindi, la bella Sabrina è diventata moglie di Idris Elba, ma sapete come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che i due si siano conosciuti in un bar a Vancavour nel 2017. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati nonostante i ben 16 anni di differenza. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete mai vista? Eccola:

C’è poca da dire: Idris e Sabrina formano davvero una bellissima coppia. Cosa ne pensate?