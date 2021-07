Ilary Blasi è una famosissima conduttrice,ma ricordate com’era ai tempi di Passaparola? Sono trascorsi 20 anni da quel momento, resterete di stucco.

Oggi è una delle conduttrici più amate ed apprezzate della televisione nostrana, Ilary Blasi. Colonna portante di tantissimi programmi di successo, la bellissima romana vanta di un curriculum davvero impressionante. Sarà per la sua immensa bellezza, ma anche per la sua spudorata simpatia e spontaneità, fatto sta che la bella Blasi riscuote di un successo clamoroso. E l’esempio lampante è proprio quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Cosa ne sarà di lei? A partire dalla prossima stagione televisiva, quindi, Ilary avrà un altro ruolo sul piccolo schermo? A quanto pare, sembrerebbe di si. Nonostante, infatti, non sia stata data ancora alcuna notizia ufficiale in merito, sembrerebbe che la conduttrice è in pole position per un nuovo programma. In attesa, però, di sapere cosa succederà a partire da Settembre prossimo, siete curiosi di sapere com’era ai tempi di Passaparola?

Insieme a Silvia Toffanin, Ilary Blasi è stata una delle letterina di ‘Passaparola’. Come dimenticarlo, è vero! Ebbene: a questo punto, però, vi chiediamo: com’era in quegli anni? Siete proprio curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero di stucco.

Ilary Blasi a Passaparola, ricordate com’era? Resterete impressionati

Seppure il debutto di Ilary Blasi nel mondo dello spettacolo sia avvenuto quando era soltanto una bambino, l’apparizione ha consacrato il suo successo è stata proprio quella risalente agli anni 2000. Quando, davvero giovanissima, è entrata a far parte del corpo di ballo di ‘Passaparola’. Da quel momento, la carriera della bella Blasi ha letteralmente spiccato il volo. Tanto da diventare attualmente una delle conduttrici più amate e voluto del piccolo schermo nostrano. Al timone di tantissimi programma di successo, a partire da Le Iene fino a L’Isola dei Famosi, Ilary ha dimostrato in diverse occasione di aver proprio la stoffa da conduttrice.

A questo punto, però, vi chiediamo: ricordate com’era Ilary Blasi ai tempi di Passaparola? Sono trascorsi esattamente 20 anni da quel momento, ma com’era? Eccola qui in tutta la sua bellezza e giovinezza:

Davvero splendida, vero? Certo, qui è soltanto una ragazzina. Adesso, invece, è una fantastica mamma, moglie e donna in carriera. Eppure, però, la bella Blasi non è assolutamente cambiata. Bellissima era nello studio di Passaparola e splendida lo è ancora adesso.