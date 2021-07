Avete mai visto la mamma di Kate Middleton? Lei si chiama Carole Elizabeth ed è bellissima proprio come sua figlia: resterete di stucco.

Nata a Reading il 9 Gennaio del 1982, Kate Middleton è la moglie di William, primogenito di Lady Diana e del principe Carlo D’Inghilterra. Conosciutisi per la prima volta nel 2001, la coppia ha ufficializzato il suo fidanzamento nel 2010. E, dopo circa un anno, è convolata a nozze presso l’abbazia di Westmnister. Da quel momento, la loro vita è letteralmente cambiata. Dopo l’incantevole matrimonio, William e Kate sono diventati genitori di tre splendidi figli. E tuttora appaiono felici ed innamorati.

Cosa sappiamo, però, su Kate Middleton? Oltre a catturare l’interesse di tutti i media per la sua immensa bellezza, la moglie di William si è posta al centro dell’attenzione anche per la sua immensa eleganza e leggiadria. Ma cosa occorre sapere? Ad esempio, vi siete mai chiesti chi è sua madre? E, soprattutto, voi l’avete mai vista? Ebbene: lei si chiama Carole Elizabeth. E, vi assicuriamo, così come sua figlia Kate, anche lei è davvero bellissima. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui.

Kate Middleton, avete mai visto sua madre? È meravigliosa

Cosa sappiamo, quindi, su Kate Middleton? Certo, da circa 10 anni è la moglie di William ed è mamma di tre splendidi bambini, questo lo sappiamo benissimo. Ma, ad esempio, voi avete mai visto sua madre? Ebbene, vi assicuriamo: sono due vere e proprie gocce d’acqua.

Conosciamo tutti Pippa Middleton, sorella di Kate, ma avete mai visto la loro madre? Lei, come dicevamo precedentemente, si chiama Carole Elizabeth. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Nata il 31 Gennaio del 1955, la madre di Kate, Philippa e James Middleton è davvero bellissima. Non credete affatto alla nostre parole? Ebbene: guardate un po’ questa foto. Anche voi, così come noi, resterete letteralmente di stucco.

Insomma,che dire? Carole Elizabeth Middleton è davvero bellissima. E, tra l’altro, si vede chiaramente che la somiglianza tra le donne di casa è davvero spietata. Siete d’accordo con le nostre parole?