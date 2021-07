Massimiliano Morra, gioia immensa: è appena successo

Gioia immensa per l’attore Massimiliano Morra, è appena successo: di seguito vi diciamo di che cosa si tratta

Massimiliano Morra, all’anagrafe Gabriele, è un attore, nonché ex modello ed ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il napoletano è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa più spiata d’Italia, Morra ha fatto luce sulla ‘presunta’ storia con Adua Del Vesco ed ha presentato la sua nuova fidanzata, Dalila Mucedero.

LEGGI ANCHE: Massimiliano Morra, retroscena choc: “E’ successo davvero”, l’incredibile racconto

Massimiliano Morra, gioia immensa: cos’è successo

Gioia immensa per Massimiliano Morra: la sua fidanzata, Dalila Mucedero, si è laureata. L’attore, nonché ex concorrente del GF VIP, ha festeggiato il traguardo della sua compagna con un post pubblicato sul suo account Instagram.

“Oggi è un giorno importante per te, hai raggiunto un grande traguardo, dei tanti ancora che la vita ti preserva” – ha scritto Morra su Instagram – “Auguri alla mia dottoressa, ma soprattutto alla mia donna. Sono fiero di te Dalila”. La fidanzata dell’attore si è laureata all’Accademia della Moda.

Dalila ha ovviamente ringraziato il suo fidanzato sotto al post, scrivendo: “L’amore mio grande. Grazie di tutto. Grazie per avermi supportata, ma soprattutto sopportata in questi mesi difficili. Sei la mia perfetta metà. Ti amo”.

Un traguardo importante che la coppia ha festeggiato insieme alla famiglia, ma soprattutto alla luce del sole. Per anni, infatti, la vita privata di Morra è stata ‘top secret’. Anche la sua storia con Adua si è rivelata ‘fasulla’. Con Dalila invece è tutto vero. I due stanno insieme da un bel po’ e all’orizzonte potrebbero esserci progetti di coppia molto molto importanti.

Nel frattempo, facciamo tantissimi auguri a Dalila per il raggiungimento di un traguardo così importante. A Morra, invece, auguriamo di vederlo presto in televisione, magari di nuovo nei panni di attore.