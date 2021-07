Stefano è stato uno dei concorrenti della seconda edizione di Matrimonio a prima vista Italia, lo ricordate? Eccolo oggi dopo 4 anni: non ci crederete mai!

Correva esattamente il 2016 quando, sulla base dell’incredibile successo riscontrato in altre nazioni, Matrimonio a prima vista Italia approdava nel nostro paese. E conquistava l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Basato sulle avventure di sei concorrenti che accettano di convolare a nozze con dei veri e propri sconosciuti e di iniziare con loro la vita matrimoniale, il programma ha riscosso un successo incredibile. Tanto è vero che, proprio in queste ultime settimane, sta andando in onda la sua settima edizione. Cosa ne sarà? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più sui protagonisti delle scorse edizioni. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Wilma, ricordate? Ebbene: adesso vi racconteremo del suo consorte.

Leggi anche –> Ha partecipato alla seconda edizione di Matrimonio a Prima vista italia? La sua vita oggi è radicalmente diversa

Nel corso della seconda edizione di Matrimonio a prima vista Italia, Wilma Milani è convolata a nozze con Stefano Soban. Avete presente? Ebbene, ma cosa fa lui oggi? Se abbiamo constatato che la vita di Wilma è drasticamente cambiata, cosa sappiamo su di lui? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ha partecipato alla seconda edizione di Matrimonio a prima vista Italia, ecco oggi Stefano: cosa fa

Come dimenticare il suo percorso, insieme a quello della sua ex moglie Wilma, a Matrimonio a prima vista Italia. Siete d’accordo? Ad oggi, però, sono trascorsi esattamente 4 anni dalla sua partecipazione al programma, eppure siete curiosi di sapere com’è cambiata la vita di Stefano?

Leggi anche –> Ricordate Alessandra di Matrimonio a prima vista Italia? Eccola dopo 5 anni: vita drasticamente cambiata

Appurato che, una volta terminato l’esperimento social, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma, ma di divorziare qualche mese dopo, com’è cambiata la vita di Stefano? Ebbene: resterete di stucco perché non è affatto cambiata. Nonostante sia seguitissimo ed amatissimo, il buon Soban non ha affatto cambiato il suo stile di vita. E questo non fa altro che sottolineare quel tratto che l’ha sempre contraddistinto: la semplicità. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Stefano continui a svolgere la mansione da gelatiere.

Vi piaceva Stefano a Matrimonio a prima vista Italia?