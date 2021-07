Vedere Maurizio Costanzo così vi lascerà completamente di stucco: sembra un’altra persona

Una vecchia immagine di Maurizio Costanzo vi lascerà sbalorditi: sono trascorsi molti anni da allora, stenterete a credere che sia lui!

Maurizio Costanzo è uno dei personaggi che hanno scritto la storia della tv: il celebre giornalista romano ha alle spalle una carriera lunga e variegata fatta anche di radio, sceneggiature di film, testi di canzoni amatissime.

La trasmissione che più lo identifica e senza dubbio il longevo “Maurizio Costanzo Show”, ma sono davvero tanti i programmi che ha condotto. Oggi vogliamo mostrarvi una sua immagine risalente alla fine degli anni ’70 che lo ritrae proprio in un suo vecchio talk. Si tratta di “Acquario”, andato in onda su Rai 1 dal 30 ottobre 1978 al 2 aprile 1979.

Vi assicuriamo che appariva totalmente diverso, resterete senza parole!

Così appariva Maurizio Costanzo più di 40 anni fa: non ci crederete!

In “Acquario” le interviste all’ospite principale venivano interrotte dagli interventi di altri ospiti con i quali spesso nascevano dibattiti molto accesi. Tanti i personaggi celebri passati per il talk, come ad esempio Carmelo Bene e Susanna Agnelli.

Non poteva mancare in studio un acquario vero, proprio come lo vediamo attualmente da Fabio Fazio a Che tempo che fa. In questa immagine il giornalista appare davvero diverso: capelli e baffi scuri insieme a qualche chilo in meno lo fanno sembrare un’altra persona.

Uguale ad ora invece lo stile delle sue interviste: arguto, sottile e vivace, tutte qualità che hanno permesso al marito di Maria De Filippi di diventare una colonna portante della tv.